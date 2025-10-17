Compostela celebra el 80 aniversario del edificio de la Plaza de Abastos

El acto central de la campaña '80 años alimentando Compostela' se ha celebrado esta mañana en el edificio de la Plaza de Abastos, coincidiendo con los 80 años de su inauguración. En él participaron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el concejal de Mercados, Yan Duro; miembros de la Corporación municipal; la gerenta de la Plaza de Abastos, Marta Rey; y Joaquín Vaquero Ibáñez, nieto del arquitecto del edificio, Joaquín Vaquero Palacios. Como sucedera hay 80 años en el acto de inauguración del edificio, el acompañamiento musical corrió a cargo de la Banda Municipal de Música.

El acto sirvió también de reconocimiento a las dos practicaciones y al placero más lejos. Tratase de María del Carmen Vales Aldrey, de Peixes Maricarmen; Antonio José González Álvarez, de la Chacinería Seco, y María del Carmen Rarís García, de la tercera generación de piezas de su familia "porque los vendedores y vendedoras, las paisanas, las personas que llevan sosteniendo el mercado a lo largo de tantos años, son las verdaderas protagonistas de este acto, y de todas las acciones que queremos desarrollar bajo este lema de 80 años alimentando Compostela', agradeció el edil de Mercados.

Yan Duro reivindicó "el papel de la Plaza de Abastos como centro de alimentación de proximidad, y como ha echado central para el cumplimiento del Pacto Alimentario de Milán, firmado también por Santiago, y con lo que las ciudades nos comprometemos a impulsar sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y diversificados, para asegurar una alimentación saludable y accesible para todas las personas".

En esta idea incidió la regedora compostel que definió la plaza como "un monumento dentro de un monumento, un mundo dentro de un mundo, una ciudad con vida propia en el corazón de nuestra ciudad". Pero además, apuntó Goretti Sanmartín, "la Plaza es memoria", en tanto que "forma parte de nuestra biografía, con nuestras décadas, con nuestra edad"; es "vida, porque lateja de manera dinámica"; es "riqueza, forma parte del PIB de la Ciudad, es lugar de trabajo, es destino de la producción de los sectores primarios, estratégicos para nuestro país"; y "es el futuro que queremos porque defiende el comercio de proximidad, de km 0, porque apuesta por la sostenibilidad, por el producto de temporada y por el trato entre personas". Pero sobre todo, señaló, "la plaza es, indudablemente, su gente, las personas que cada día abren sus puestos", representados hoy en las personas reconocidas "a las que debemos que este lugar continúe a ser nuestro corazón, el espacio de la memoria, el patrimonio vivo, las calles comerciales en las que nos encontrar, la mejor manera de alimentarnos".

La alcaldesa tuvo también palabras de recuerdo para Antonio Costa, propietario de la carnicería Chelo & Muñico que, "casi un año después de ser víctima de una brutal agresión, continúa siendo llevado por los placeros y practicas y también por una ciudad que quedaba conmocionada en aquella mañana de noviembre del pasado año. Para él, nuestra lembranza y también nuestro homenaje, como también para el placero Lolo Fernández de la cortadoría Fina que también nos ha dejado prematuramente y al resto de las personas de la plaza fallecidas que permanecen en nuestra lembranza".

Exposición

Previamente, se inauguró en la plaza de Mazarelos una exposición fotográfica sobre la Plaza de Abastos. La muestra, comisariada por Ruth Varela, hace un repaso en imágenes por la historia del mercado, desde el anterior edificio que ha estado en pie hasta 1935, hasta 1975. Las fotografías fueron recopiladas entre una ducia de archivos públicos y privados, no sólo de Santiago sino incluso de otros países como Alemania y Francia. Así, cederon imágenes a Filmoteca de Galicia, el Consorcio, o el Fondo Sánchez Estalote, entre otros. La exposición podrá visitarse en Mazarelos hasta el día 27, y posteriormente quedará instalada en la Plaza Roxa.

Campaña ‘80 anos alimentando Compostela’

Dentro de esta campaña, que busca promocionar la Plaza de Abastos como centro de alimentación de proximidad, se llevarán a cabo varias acciones destinadas a distintos públicos, como por ejemplo el más joven. En este sentido, el departamento de Jóvenes del Ayuntamiento llevará sus cursos de cocina del Centro Xove a la Plaza de Abastos. Se trata de aportar la juventud al mercado, fomentar hábitos de consumo responsables y sostenibles a través del conocimiento del producto local y de temporada, y de crear comunidad promoviendo la participación activa de los jóvenes y jóvenes en contextos intergeneracionales. Así, habrá visitas a la Plaza de Abastos para que los jóvenes y mozas participantes conozcan mejor los productos y distingan su calidad, y también talleres de cocina participativos, centrados en la elaboración de recetas de temporada. Los cursos se desarrollarán el 17 de noviembre y los días 8, 15, 22 y 29 de diciembre, siempre en horario de 6 a 9 horas. Para participar en los cursos de cocina, de carácter gratuito, será preciso inscribirse previamente en info@centroxove.com

Además, en el marco de la campaña se va a iniciar el reparto de diferente material promocional entre la clientela de la Plaza, como becas de malla y friameras que se entregarán con tíquets de compra de 15 y 25 euros respectivamente, y que pueden ser reutilizadas para realizar la compra en el Mercado, contribuido así a crear unos hábitos de consumo más sostenibles.

Las acciones promocionales se completan con una serie de videos sobre la Plaza que serán presentados en las próximas semanas, y con la imagen de la campaña "80 años alimentando Compostela". Se trata de una obra de la artista Lidia Cao que se inspiró en una antigua fotografía de las Marías, Maruxa y Coralia, en la Plaza de Abastos para crear una ilustración que combina la tradición y la historia del Mercado con su voluntad de modernidad y atracción de clientela más nueva.

Jornada técnica

El departamento de Mercados está trabajando en la organización de una jornada técnica que tendrá como objetivo crear una red de apoyo al trabajo que está desarrollando el Ayuntamiento para reforzar el papel de la Plaza de Abastos como centro de alimentación de proximidad y como motor de la recuperación de los sistemas alimentarios locales. Está previsto que el acto se celebre en enero, con la participación de representantes de la FAO, Justicia Alimentaria, el Observatorio de Derecho a la Alimentación, las universidades gallegas o la Red de municipios por la agroecología.