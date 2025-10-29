Cientos de taxistas de toda Galicia rodean la Xunta en San Caetano para exigir "cortar de raíz" el "aumento incontrolable" de los VTC

Cientos de taxistas llegados de toda Galicia han rodeado la Xunta, en la compostelana sede de San Caetano, en la mañana de este miércoles para exigir al Gobierno gallego "cortar de raíz" las licencias de los vehículos de turismo con conductor (VTC).

En declaraciones a Europa Press, Miguel Ángel Mera, taxista en Santiago, explica que esta protesta la impulsan taxistas de Vigo por el "aumento incontrolable" de licencias, pero se han unido a ella compañeros de Santiago, A Coruña, Lugo o Mos, entre otros lugares.

Denuncia que es la Xunta la que otorga estas licencias, por lo que debería "cerrar el grifo". Expone que aunque, "en teoría", los VTC solo pueden realizar servicios interurbanos con vehículo eléctrico --entre diferentes municipios--, en la práctica están trabajando en las ciudades a nivel urbano, tal y como se puede ver "cada día".

A esto se une que a los ayuntamientos "los pilló un poco a contrapié", de modo que las empresas de VTC se aprovechan de "un pequeño vacío legal" para hacer servicios "ilegales" en las ciudades.

"Las administraciones nos están dejando de lado a la hora de poner sanciones y controles a los VTC", relata. "Si la Xunta dice que son los ayuntamientos los que deberían de sancionar, pues deberían sancionar", indica. "Se tramitan las sanciones, pero esas sanciones no acaban de llegar, quedan un cajón", lamenta.

Los convocantes calculan que han participado entre 400 y 500 taxis, que han rodeado la Xunta y bloqueado la calle Otero Pedrayo. Los taxistas se han concentrado en el polígono del Tambre por la mañana antes de circular por calles como la avenida de Lugo, Hórreo y San Roque hasta llegar al complejo de San Caetano. Prevén que las movilizaciones sigan en el futuro hasta que haya soluciones.