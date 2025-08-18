Chandrexa de Queixa, Larouco y Oímbra se convierten en los tres mayores incendios desde que hay registros

La Consellería do Medio Rural informa de 9 incendios activos; siendo los más virulentos los que dieron comienzo en Larouco y Carballeda de Avia.

El 8 por ciento de la superficie de la provincia de Ourense está calcinada. La Xunta mantiene la declaración de situación 2 de emergencia a nivel provincial.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha descartado de nuevo la declaración de situación 3 (nivel de emergencia 3). Ha insistido en que ello no implicaría la llegada de más medios a Galicia; y confía en los profesionales que se están encargando de la coordinación de la lucha contra los incendios en la comunidad. Rueda ha vuelto a reclamar con urgencia la movilización de todos los medios de los que disponga el Gobierno central. Desde la Delegación del Gobierno han confirmado que durante esta jornada se incorporarán 200 militares más a las tareas de extinción. Por su parte, desde el BNG, Ana Pontón, ha criticado la falta de coordinación entre Administraciones y la falta de medios.

El Consello de la Xunta se reunirá el lunes que viene en Ourense. Está previsto que se aprueben las primeras ayudas a los afectados por los incendios forestales.