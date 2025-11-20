Carmen Lence, premio Emprendedora del Año de EY por Galicia

«Recibir este premio es un honor enorme y, sobre todo, una responsabilidad. Lo siento como un reconocimiento colectivo: al extraordinario equipo de Lence, a las ganaderas y ganaderos que trabajan con nosotros cada día y al rural gallego, que es el corazón de todo lo que hacemos», ha destacado Carmen Lence durante su intervención.

Por su parte, Pelayo Novoa, socio responsable de la oficina de EY en Galicia, ha recordado que el objetivo de este reconocimiento es «poner en valor el talento y la capacidad emprendedora que tenemos en Galicia».

El acto de entrega del galardón ha tenido lugar en A Coruña. Está organizado por EY y patrocinado por Julius Bär en colaboración con IESE.