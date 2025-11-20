Cáritas de Santiago prevé que más familias soliciten el banco de juguetes: Recibirá peticiones hasta el 12 de diciembre

Cáritas de Santiago ha iniciado la campaña navideña de recogida de juguetes, en la que prevé que más familias soliciten el Banco de Juguetes ante el "incremento de la precariedad". Así, avanzan que recibirán peticiones hasta el 12 de diciembre.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, el director de Cáritas interparroquial Santiago, Carlos Juiz, ha señalado que en la última campaña casi 200 familias solicitaron este programa y llegaron a casi 350 niños que pudieron tener mínimo dos o tres regalos de su preferencia.

Una cifra que "seguramente aumente" en esta edición, porque hay "muchísima más necesidad". Según el Informe Foessa, cita, "hay un incremento por encima del 35 o 40% de las necesidades de atención primaria, es decir la alimentación, ropa y vivienda".

En este contexto, ha explicado que hasta el próximo 12 de diciembre Cáritas recibirá cartas en las que cada niño expondrá tres juguetes de su preferencia. El objetivo será proporcionarle al menos uno de ellos a cada uno en Reyes.

Para ello, contarán con la colaboración de entidades como el Corte Inglés, el Multiusos Fontes do Sar, la Residencia Raiola, la sección musical Veracruz, la CPEE A Barcia, la Escuela Europea Parasanitaria -- que serán puntos en los que se podrán donar regalos --. Además, un grupo de alrededor de 20 voluntarios de la asociación Ventureiros, coordinados por Noelia del Río, se encargará de organizar y clasificar los regalos.

También, participará este año el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG), cuyo presidente, Fernando Suárez, destacó que una de las responsabilidades es la mejor tecnológica de nuestros profesionales, pero también de toda sociedad, por lo que son conscientes de que este tipo de colaboración es "absolutamente fundamental".

Especialmente, su colaboración estará orientada a los jóvenes de entre 14 y 17 años, una franja que "tiene menos posibilidades de acceder a los juguetes, porque los que suelen llegar son para los más pequeños".

"La tecnología abarca todos los ámbitos de la nuestra vida y hoy en día donde hay una brecha tecnológica se hace también una brecha social. Creo que estos jóvenes que puedan quedar excluidos por esa limitación para acceder a estas herramientas tecnológicas, realmente a nivel social también pueden tener un problema. No solo de relación, sino también de educación, de integración y de acceso a conocimiento", ha manifestado.

Por eso, ha remarcado que un regalo no solo es un "signo de afecto" sino que también se puede utilizar "para ayudar, como una herramienta de aprendizaje y de integración social".

Con todo, han concluido indicando que el reparto se realizará el viernes dos, el sábado tres y el domingo cuatro de enero a través de la citación de las diferentes familias.