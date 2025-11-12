Patrimonio compostelano

Los "candados del amor" llegan a la Praza do Obradoiro y aparecen varios colocados en la barandilla de la avenida de Raxoi mientras Raxoi y Apatrigal denuncian una nueva agresión al patrimonio

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín señala en Onda Cero que "es necesaria la agilidad para retirarlos cuanto antes mientras Carlos Henrique Fernández Coto presidente de Apatrigal alerta de un posible "efecto llamada" si no se retiran

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Varios "candados" del amor" han sido colocados en la barandilla de la escalinata que une la avenida de Raxoi con la Plaza del Obradoiro. La instalación de estos candados produce daños en el metal como ya ocurrió en los bancos históricos de Sargadelos en la Alameda compostelana o en la Praza da Inmaculada, también en las inmediaciones de la Catedral de Santiago. La colocación de estos elementos en la barandilla que da acceso a la Plaza del Obradoiro puede causar daños al patrimonio. El presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia Carlos Henrique Fernández Coto lamenta la colocación de los candados "que al entrar en contacto con otros metales se produce un efecto de oxidación" al tiempo que alerta del "efecto llamada" por lo que "nada más se vean, hay que arrancarlos cuanto antes"

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín señala en ONDA CERO que "non se entende moitoque a xente invente tradicións, algo que vai en contra do Patrimonio" en relación a la aparición de nuevos "candados del amor" en plena Praza do Obradoiro. Sanmartín explica que "son metais diferentes que non deben estar en contarcto" y avanza que "encargaremonos de retiralos". La alcaldesa compostelana añade que "o máis importante é que non se faga o efecto chamada" con lo que "é necesaria a axilidade para retiralos canto antes". Goretti Sanmartín comenta que "hai que coidar o Patrimonio que é fráxil" y apela a "unha concienciación e sensibilización"
