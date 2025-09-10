La campaña "12 Comercios, 12 Sensibilidades" en Santiago da visibilidad al trabajo del Refuxio de Bando

La campaña "12 Comercios, 12 Sensibilidades" dedica septiembre a visibilizar el Refugio de Animales, gracias a la colaboración con la tienda de cosmética natural Maravalla. A lo largo de todo el mes, el establecimiento de la calle de las Orfas tiene instalado un punto informativo sobre el trabajo que se desarrolla en Bando y animando a la adopción, y también está recogiendo donaciones y alimentos para los animales.

La concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud, María Rozas, dio cuenta hoy de las actividades que se están desarrollando este mes en el marco de la campaña "12 Comercios, 12 Sensibilidades", acompañada de Ana Puerto, responsable de Maravalla, y de Olaya García, directora del Refugio de Bando. La tenenta de alcaldesa explicó que "repetimos una colaboración que ha tenido muy buenos resultados en la primera edición de la campaña, el año pasado, y que nos permite dar a conocer un poco más el trabajo que se desarrolla en el Refugio". María Rozas aprovechó para reiterar el agradecimiento del departamento de Comercio y del Ayuntamiento "a las 12 mujeres que impulsan esta campaña, sumándole muchas horas a sus largas jornadas de trabajadoras autónomas, y dándole visibilidad a causas justas que ayudan a construir un Santiago mejor".

Láminas solidarias e recollida de alimentos

A lo largo de todo el mes, Maravalla tiene instalado un punto informativo sobre el Refugio. Además, la tienda está recoger alimentos para los animales y también donaciones. Este año, a la colaboración entre Maravalla y el Refugio se suma el colectivo Las Pajaras, mujeres artistas autoras de unas ilustraciones de las que pueden mercancíar reproducciones. Ana Puerto explicó que todas las personas que colaboren en la campaña, bien con donación o con la compra de las ilustraciones, participarán en el sorteo de las láminas originales y de un vale de 50 euros para gastar en la tienda.

Por su parte, Olaia García agradeció la colaboración, y recordó que el Refugio acoge a día de hoy 500 animales.

Campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades”

"12 comercios, 12 sensibilidades" es una campaña que nació el año pasado, impulsada por un grupo de mujeres comerciantes. En lo que llevamos de año, la campaña llegó en enero a la tienda de moda y complementos Cosa Linda, que dio a conocer los trabajos de investigación de la delegación de A Coruña de la Asociación Española contra el cancro. En febrero, tocó a la joyería José Antonio, que colaboró con Sociedad Internacional de Galicia; en marzo la jueguetería EscondiT difundió el trabajo de la Obra Social de Pediatría; y ya en abril, la tienda de alimentación D- Aldea difundió la labor de la Asociación Aberatúa, que trabaja con enfermas oncológicas. En mayo, la campaña ha estudiado centrada en visibilizar la labor de la Asociación Gallega de Familias de Acogida, ACOUGO, en colaboración con "La Tienda de María"; y en junio la campaña estuvo protagonizada por Atmósfera Centro Deportivo, que divulgó el trabajo de ACEM, la Asociación Compostel de Esclerose Múltiple, Parkinson y ELA. En julio, la colaboración fue entre ELA Interiorismo y Agadea, y en agosto la librería Lila de Lilith dio a conocer el trabajo de la Casa Comunitaria Aluandé.