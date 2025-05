Borja Verea, portavoz municipal del PP: "tenemos una situación insoportable en todo Santiago, es una ciudad completamente desatendida”

El portavoz municipal del PP Borja Verea, con respecto al pleno convocado para el viernes en el pazo de Raxoi para abordar la situación de los concejales expulsados del PSOE, señala que “aquí hai só dúas víctimas Santiago e os santiagueses”. Verea cree que “temos un gobernó roto que conduce á ciudadanía a una situación de parálise”. El portavoz municipal del PP se mostró sorprendido de que “Goretti Sanmartín pedía a imputación de Mila Castro, una dos 4 concelleiros díscolos e una das socias preferentes”. Verea considera que “ninguén no seu xuízo pide a imputación do seu socio”. En esta situación, Borja Verea destaca que “o PSOE que compeu negociación co BNG” añade que “os apoios que tiña o gobernó en 2023 non os ten agora en 2025” y se pregunta “¿Qué apopios ten para seguir sendo alcaldesa?”

Con respecto a la tasa turística que también se debatirá en el pleno municipal del próximo viernes, Borja Verea cree que “ten que haber una negociación co sector hosteleiro” puesto que es quien va a tener que aplicar y gestionar la tasa turística en Compostela al tiempo que se dirige al gobierno compostelano “quen ten que explicar cómo foi a reunión co sector hoteleiro, porque suponemos que houbo una negociación paralela”. Con respecto a la vivienda, Borja Verea señala que “eu non subitía o IBI ós pisos baleiros” y defiende “facilitar a construcción e rehabilitación de máis vivienda e recuperar a vivienda baleira dando seguridade ós propietarios”

Por otra parte, Borja Verea lamentó el estado de la iglesia de Santa Susana en la Alameda que se encuentra lleno de pintadas o la proliferación de vegetación en la rúa Vedra en Pontepedriña procedente del muro de Adif que en algún tramo tiene peligro de derrumbe. Verea destaca que “e una situación insoportable en toda a cidade especialmente nas últimas semanas” y lamenta que “é una cidade completamente desatendida”