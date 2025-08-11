El Ayuntamiento de Santiago rechaza "excusas" para no declarar la ciudad zona tensionada y recurrirá

La concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica de Santiago de Compostela, Miriam Louzao, ha manifestado que el consistorio aportará "todos los datos" y hará todas las reuniones "que hagan falta" con la Xunta para que no haya "excusas" y se declare la ciudad como zona de mercado residencial tensionado.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa ofrecida este lunes tras la Junta de Gobierno local y después de que la Xunta rechazase la solicitud formulada por el gobierno local al entender que no aportó la documentación requerida para establecer la medida que supone establecer un tope a la subida del precio del alquiler.

La concejala ha explicado que han solicitado copia completa del expediente al existir, ha dicho, "más explicaciones" en la nota de prensa remitida por la Xunta que en la resolución enviada al consistorio.

Además de avanzar que presentarán recurso de reposición para que prosiga la tramitación y se tenga en cuenta su solicitud, ha ratificado que hay convocada una reunión entre representantes municipales y autonómicos para el 1 de septiembre.

"Entendemos que no se trata de reuniones ni de más datos", ha manifestado sobre la postura del gobierno local, aunque ha dicho que harán los encuentros que hagan falta y aportarán "todos los datos" que se les requieran.

"Para nosotros lo más importante es que se puedan contener los precios de alquiler y que se agoten las excusas y no tengan más remedio que declararlo y por eso la reunión técnica", ha insistido.