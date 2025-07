El Ayuntamiento de Santiago, a un día de votar la tasa turística: "No es cierto que sea un impuesto injusto"

La concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, ha negado las últimas acusaciones realizadas por hosteleros en relación a la tasa turística. Unión Hotelera de Compostela (UHC) acudió este martes a la Praza do Obradoiro, frente al Pazo de Raxoi, para manifestarse en contra de esta medida y tacharla de "injusta", "mal diseñada" y "precipitada", ante lo que la representante municipal ha defendido de nuevo que este tema se ha trabajado desde el "primer día".

"No es cierto que no hubiera diálogo. No es cierto que sea una decisión precipitada. No es cierta la falta de planificación ni que no hayamos atendido a sus demandas, ni que no los hayamos escuchado y, por supuesto, no es cierto que sea un impuesto injusto", ha manifestado este miércoles, preguntada por los medios durante una rueda de prensa.

Estas declaraciones se han producido a un día de votar la aprobación definitiva de la tasa turística en pleno municipal. De esta forma, el Ayuntamiento confía en que esta cuestión salga adelante con los apoyos que ya tuvieron en la primera votación, celebrada en mayo. Entonces, obtuvo el visto bueno de la corporación, con los votos a favor del bipartito (BNG y Compostela Aberta), PSOE y no adscritos y la abstención del PP.

Louzao ha insistido en que ha mantenido el diálogo "con todos los miembros de la corporación que apoyaron esta ordenanza": "Hablé con todos y todas ellas y seguiré hablando hasta mañana, como hago habitualmente". En este contexto, ha mostrado su confianza en que la tasa turística saldrá adelante. "Entiendo que no va a haber ningún problema", ha concluido a este respecto.

DESTINO DE LA RECAUDACIÓN

Uno de las cuestiones con las que hoteleros --especialmente, UHC-- han sido críticos es la relativa al destino posterior de la recaudación realizada con la tasa, que alegan que no aparece reflejado en la ordenanza. Esta es también una de las condiciones que el PP ha puesto para mantener el sentido de su voto.

Por su parte, la edila ha defendido que la ley únicamente obliga a recoger que el 80% de los fondos obtenidos deben destinarse a medidas sobre turismo sostenible, así como a la creación de una comisión encargada del seguimiento de este aspecto.

"No tiene sentido que dentro de la propia ordenanza se recojan esas cuestiones concretas porque cada año pueden ir variando. Por tanto, recoge que ese es el destino y que la comisión hará ese seguimiento y cada año irá decidiendo esas cuestiones concretas", ha expuesto.

Este seguimiento corresponderá al Foro de Turismo Sostenible --antiguo Consello Municipal de Turismo--, que, según el último texto de la ordenanza, debe crearse en un plazo de seis meses. Este plazo es, precisamente, uno de los últimos dos cambios implementados en la norma, junto a la fijación de la entrada en vigor de la tasa a partir del 1 de octubre.

CRÍTICAS DEL PSOE

Por otra parte, Míriam Louzao ha opinado, preguntada por ello, que "no tiene sentido" que el PSOE local se arrogue a que, en primer lugar, el atraso de la entrada en vigor de la tasa se debe a que "lo pidió" la formación y que luego esta les "critique" por falta de "diligencia" porque en "otros ayuntamientos" --en este caso, A Coruña-- empezará a cobrarse antes.

El secretario general del PSOE en Santiago, Aitor Bouza, instó este martes a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, a "ponerse las pilas" para lograr la declaración de zona de mercado residencial tensionado, tras pùblicar el Boletín Oficial del Estado (BOE) la de A Coruña. En cuanto a la tasa turística, afirmó que el gobierno socialista de Inés Rey "trabaja con menos pompa y artificio" pero "más diligencia y precisión" que el gobierno de Santiago en otros asuntos como el de este tributo.