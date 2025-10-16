El Ayuntamiento de Ames denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido en el río Sar y que califica de atentado medio ambiental muy grave"

El Ayuntamiento de Ames denunciará ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido en el río Sar al considerar que se trata de "un atentado medio ambiental muy grave", tal y como ha señalado el regidor, Blas García.

Según ha explicado el Consistorio, esta actuación se suma a las denuncias presentadas ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Policía Autonómica.

El regidor de Ames ha sostenido que se trata de un "atentado medio ambiental muy grave" y que, "ante la pasividad y el abandono de la mayoría de las administraciones competentes en esta materia" han decidido representar una denuncia en la Fiscalía.

El regidor municipal ha incidido en que el río Sar, a su paso por Bertamiráns, está incluido en la Red Natura 2000, por lo que este vertido afecta a una zona de "alta importancia ecológica". Además, ha detallado que desde este jueves los técnicos de Auga de Ames realizan analítica sen dos puntos del río a distintas horas del día para disponer de más datos.

El alcalde y el concejal de gestión del Medio Natural, Javier Antelo, han comparecido este jueves ante los medios en una visita al Sar, de la que ha informado el Consistorio en un comunicado, para informar de las ultimas acciones realizadas por el Ayuntamiento en relación a este asunto.

"Llevamos tiempo detectando que se estaba vertiendo al río Sar, pero esto se agravó en los últimos días, de tal modo que se puede comprobar viendo como está en la actualidad el caudal", ha asegurado el alcalde, que ha dicho que llevan denunciando o avisando de la situación desde el domingo por la noche, cuando les llegó el primer aviso del 112 y de varios vecinos y vecinas que llamaron por teléfono a la Policía Local y a Augas de Galicia.

Debido a esta situación, el domingo, la empresa municipal, Augas de Ames, hizo una inspección en el Sar, a su paso por Ames, y desde ese momento el Ayuntamiento se puso en contacto con las distintas administraciones, "sin obtener respuesta por ninguna de ellas hasta el día de hoy", que les llegó una comunicación de la Consellería de Presidencia.

El alcalde ha sostenido que el informe de la Policía Autonómica recibido este jueves por el Consistorio "ratifica que hay un vertido" que ya ha llegado a Padrón y que "el gerente de la UTE les dice que tienen permiso de Augas de Galicia para hacer un vertido normal".

"Un vertido que puede hacer una depuradora normal, pero esto no es lo que está sucediendo en los últimos días", ha incidido Blas García, que ha señalado que, debido a esto, y "ante la pasividad y abandono de la mayoría de las administraciones" decidieron presentar una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente.

El regidor ha sostenido que sí se tomarían medidas si "este vertido, en vez de venir de la depuradora de A Silvouta, procediese de una granja", como pasó hace unos años. "En este caso, que sepamos, no se tomó ningún tipo de medida correctora, ni se nos informó, por lo menos, al Ayuntamiento de Ames, y al resto de los municipios, porque estos días hablé con los alcaldes de Brión, Rois y Padrón y están en la misma situación que nosotros, de desconocimiento y falta de información total", ha dicho.

El alcalde ha confiado en que la Fiscalía actúe y se depuren responsabilidades. "No se puede permitir en los tiempos que estamos, ni por parte de Augas de Galicia, ni por parte de Acuaes, ni por parte de ninguna administración, esta pasividad y abandono, porque el río Sar ya era uno de los más contaminados, pero la poca fauna que quedaba está muriendo", ha censurado.

ESCRITO A LA CONSELLERÍA

Por otra parte, el Consistorio va a enviar otro escrito a la Consellería de Medio Ambiente preguntando cuál va a ser el tratamiento o las medidas correctoras que se van a adoptar para paliar la actual situación del caudal de río Sar.

"Se sigue vertiendo al río Sar y creemos que no se está actuando, lo que pedimos es que se actúe y se deje de verter de inmediato, porque todas las informaciones que nos llegan, de las cuales no tenemos informes, es que van a seguir vertiendo durante mucho tiempo, o esa es la previsión que tienen", ha dicho el alcalde, que ha sostenido que la parte nueva de la Edar de Silvouta está entrando en carga y esto provoca que se estén vertiendo directamente miles de litros al río.

Blas García ha avanzado que volverá a hablar con los regidores de los alcaldes afectados para saber si se quieren sumar a esta denuncia o quieren presentar la suya propia. "Esto va mucho más allá del Sar porque ya está llegando al Ulla", ha advertido.

Por su parte, el concejal de gestión del Medio Natural ha censurado que no hubo ningún tipo de contacto o comunicación previa ni posterior por parte de las administraciones implicadas en el vertido, en este caso Augas de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago, con el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha recordado que la sociedad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica Acuaes es la "responsable" de la construcción y puesta en marcha de la nueva depuradora de A Silvouta, cuyas obras causaron el vertido al río Sar que afecta al Ayuntamiento de Ames.

Preguntada al respecto en una rueda de prensa ofrecida este jueves, la regidora ha explicado que se trata de unas obras que "empezaron hace tiempo" y en las que conviven la construcción y la explotación y que, quien la gestiona, "es la adjudicataria de las obras".

La alcaldesa, además, ha informado de que, a raíz de las explicaciones pedidas por el Ayuntamiento al departamento de proyectos y obras de Acuaes, se les trasladó que durante las operaciones de conexión de los colectores, en la puesta en funcionamiento de la fase 1 de la edar se produjo este vertido" y que se está tratando de solucionar.

Asimismo, ha trasladado la disposición del Ayuntamiento a "colaborar" con Acuaes y Augas de Galicia para que se soluciones este vertido. "La responsabilidad en este caso está en Acuaes y las competencias al respecto de este tema en Augas de Galicia", ha afirmado.

La regidora, además, ha informado de que el próximo lunes, día 20 de octubre, tendrá lugar una reunión de seguimiento de las obras en la que participarán Acuaes, la Xunta y el propio Consistorio, que pidió que se incluyese en el orden del día este vertido.

Al respecto, la regidora ha precisado que el Ayuntamiento solicitó formalmente que se les trasladen los informes de lo sucedido así como las medidas adoptadas para eliminar o reducir estos vertidos.

Todo ello en una comparecencia en la que ha trasladado la solidaridad con todos los ayuntamientos y la población afectada y ha insistido en la disposición del Ayuntamiento compostelano a colaborar en la resolución del problema.