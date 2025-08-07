Avanzan los trabajos en el barrio verde de Pontepedriña con la retirada de especies exóticas e invasoras

La eliminación de estas especies se dispuesto siguiendo los principios de la restauración ecológica y de las líneas de acción establecidas en las estrategias de infraestructura verde europea, estatal y gallega, que son los principios que rigen los cinco proyectos modelo que el Ayuntamiento de Santiago está ejecutando con el asesoramiento del IBADER de la Universidad de Santiago y la Fundación Biodiversidad.

La retirada de especies exóticas se está realizando en el marco de las obras del barrio verde de Pontepedriña, que comenzaron por las calles del Escultor Camilo Otero y Amor Ruibal, donde ya se realizaron las demoliciones para ejecutar los nuevos pavimentos y drenantes. Según avanzan en estas labores, también se van retirando las especies exóticas.

Las tres especies que se están eliminando de esta área de actuación son la 'Robinia pseudoacacia', conocida como acacia negra o falsa acacia, el 'Eucayptus globulus' y el 'Agapanthus africanus'. Conviene señalar que algunas de estas especies, como es el caso del Agapanthus africanus, que es una planta muy usada con fines ornamentales, sólo se expande y es invasora cuando carece de factores naturales de control, por lo que está siendo retirada de las áreas cercanas al río Sar para ser reutilizada en zonas delimitadas físicamente -como por ejemplo en rotondas-, por el departamento de Parques y Jardines.

Concretamente se están retirando las especies arbustivas del tal adyacente al IES de Pontepedriña – que alcanza a 600m2 aproximadamente-, y serán eliminados 23 ejemplares de especies exóticas e invasoras y 16 ejemplares de especies exóticas, pero no invasoras. En su lugar se plantarán otras especies nativas, que no supongan un riesgo medioambiental y que ayuden a mejorar la naturalidad de las zonas verdes. Así, se plantarán especies como carballos, érbedos o acivros, especies autóctonas de ribera y otras especies arbustivas adaptadas a nuestro clima y territorio. Estas plantaciones se realizarán atendiendo al ciclo vegetativo, cuando coincida con la denominada "parada vegetativa", hacia comienzos del invierno.

El proyecto 'Entre Sar y Sarela'

Las obras del 'Barrio Verde de Pontepedriña', que comenzaron a finales de julio, están incluidas en el proyecto 'Entre Sar y Sarela' y tienen como objetivo la renaturalización del quintero y la creación de un corredor ecológico urbano. El ámbito de actuación está delimitado por la calle del escultor Camilo Otero, la plaza Pintor Laxeiro y la calle Amor Ruibal, que cuenta con una elevada porcentaje de espacio público destinado al tráfico rodado.

Conviene recordar que el proyecto "Entre Sar y Sarela" es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Santiago y de la Universidad de Santiago de Compostela, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), financiada con fondos Next Generation al 95%. Además de la redacción de la Estrategia de Infraestructura verde y adaptación el cambio climático de Santiago de Compostela, también incluye la ejecución de cinco proyectos modelo, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático.