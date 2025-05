Arranca en Santiago la VI edición de la fiesta do Banquete de Conxo

Este fin de semana comienza una nueva edición de la Festa do Banquete de Conxo, un evento participativo para residentes y visitantes que quieran disfrutar de un fin de semana de celebración. El programa de actividades comienza viernes 23 con 'Cantos de Taberna'.

Comenzará a las 21:00 horas. y participarán los grupos Can de ghaiteiro, Colexiata de Sar, Esfolladores, Muiñeiros do Sarela, Recandea y Sapamamas. El cante se desarrollará en los bares A da Chara, Caimán, Mallos, Marlo y el comedor de la comisión, en una actividad coordinada por Muiñeiros do Sarela.

El sábado , a las 11:30 horas, será el turno de una actividad que ya es un clásico del Festival del Banquete, como es el paseo literario a cargo de Henrique Alvarellos. Se titula 'As voces do Bosque', tendrá una duración de 90 minutos y es necesario inscribirse en rutabanquete@santiagodecompostela.gal . Explorará diferentes voces que jugaron un papel en hitos significativos en el bosque de Conxo desde la Edad Media hasta el exilio republicano.

La jornada del sábado continuará con toda la actividad en la Plaza Aurelio Aguire y el domingo la jornada recreará, como es habitual, lo que fue aquel histórico Banquete de hace 169 años.

Comienza con el desfile de estudiantes y artesanos que sale desde la Plaza de O Toural hasta Conxo, a las 11.00 horas, y estará guiado por los Quinquilláns. Y mientras se acerca el desfile, en la Plaza Aurelio Aguirre, podrás disfrutar del concierto Let's folk a cargo del grupo Suzukiños (formado por músicos de la escuela En Clave Método Suzuki).

A continuación, a las 13.45 horas, tendrá lugar el Pregón de Celebración del Banquete, que correrá a cargo de representantes de las dos parroquias invitadas: Xosé Neira, de Aríns; y Manuel Cespón, de Figueiras.

A partir de las 15.00 horas, la comitiva descenderá hasta la zona de banquetes para el almuerzo y la procesión popular, con brindis del barrio, que continuará con una noche de confraternidad, con fiestas de música tradicional con Os Fondaos do Pífaro, Devagarinho de Villestro, Asociación de Música y Danza Tradicional Conxo, Grupo de Canto Taberna Contedores de Recandea y Muiñeiros do Sarela. Y a las 18.30 horas. La peregrinación finalizará con una invitación a la próxima edición con unas palabras de clausura a cargo de la escritora, y actual vecina de Aríns, Teresa Moure.

Actividades en la Plaza Aurelio Aguirre

La Plaza Aurelio Aguirre será el otro centro neurálgico de la Fiesta del Banquete Conxo, con numerosas actividades paralelas que tendrán lugar tanto el sábado 24 como el domingo 25, impulsadas por las concejalías de Comercio, Juventud y Centros Socioculturales. Una de ellas, que ya se ha celebrado en años anteriores, es el Mercado del Libro, que este año contará con 11 expositores y numerosas actividades paralelas, con más de una decena de presentaciones o firmas de libros. Juan Baquero, entre otros, pasará por la Plaza Aurelio Aguirre para firmar su libro Lola Feroz; Isabel Portela que presentará su obra Ante dos Mundos; o Hércules Edicións presentando títulos bien conocidos por todos los niños y niñas, como “Mortiña” o “Bufiño e Brunilda”. Además, también regresará la exposición artesanal, esta vez con la participación de un ceramista, un herrero y un artesano de instrumentos tradicionales, quienes no sólo expondrán sus productos sino que también estarán trabajando en vivo.

Público infantil y juvenil

El programa del Banquete Conxo también incluye muchas propuestas para el público infantil. Así, durante todo el sábado, pasarán por la plaza Aurelio Aguirre los Títeres Babaluva, con su Feria de Semillas y Charlatán Rodríguez; y el domingo están previstas las actuaciones de Mago Teto y Peter Punk, además de actividades que se trasladarán a la zona de la carballeira, como una muestra de juegos tradicionales o un espectáculo de los Catropés.

En cuanto a los jóvenes, dos propuestas están especialmente dirigidas a ellos: la sesión de vermut del sábado con un cartel nacido en el Centro Joven de Almáciga y del que forman parte Patrick y Ginko Bilova; y el Festival de Poesía, el sábado por la noche. El evento será conducido por Claudia Pino, y contará con la participación de Clara do Roxo, Francesca da Silva e Iris Abril; y con la música de Miguel Bouzó, Leticia Rey y Xeva.

En el apartado musical, el programa incluye la actividad denominada “Canto Fraternal”, en la que participarán panderetas de Marrozos y Sar; y el Concierto Coral en las escaleras del Hospital Psiquiátrico, con la participación del Coro Rocha Forte Habaneras, el Coro Coto da Nai de Aríns, el Coro Crecente, el Coro Amigos do Castiñeiriño, el Coro Pontepedriña, o el Coro Tradicional de la Colegiata del Sar.

Tren de banquetes Conxo

Un año más se celebrará el Tren de Banquetes Conxo; Un recorrido especial gratuito del tren turístico, decorado para la ocasión. Habrá traslados gratuitos entre la Alameda, en el centro de la ciudad, y el barrio de Conxo. (Prioridad para familias con niños, personas con movilidad reducida y personas vestidas con ropa de época).

Refuerzo en la línea 5 de transporte urbano

Con motivo de la celebración de la fiesta del Banquete de Conxo, la línea 5 reforzará sus servicios durante el fin de semana:

*El sábado 24 y domingo 25 de mayo la línea 5 tendrá horario de lunes a viernes en todos sus servicios.

Vite - Rocha: de 6:40 a 22:40 horas. (cada 20')

Rocha – Vite: de 7:00 a 23:00 horas. (cada 20')

A estos horarios de días laborables se añadirán el sábado 24 dos prórrogas que se realizan en sábados no laborables:

-La salida a las 21:20 horas desde Vite se extenderá también hasta el Hospital Provincial.

-La salida a las 22:40 desde A Rocha continuará hasta Vite de Arriba.