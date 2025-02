La alcaldesa de Santiago señala que "Santiago es una ciudad segura pese a que hay lugares con cierta conflictividad" y habrá patrullas a pie en Santa Marta

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín lanza en ONDA CERO “unha mensaxe de tranquilidade” a los vecinos de Santa Marta/ A Choupana tras las reclamaciones de erradicación del punto de venta de drogas en el Banco do Pobre y mejoras en la seguridad ciudadana. Sanmartín señala que “se está traballando nos reforzos de limpeza e iliminación” y pone de relieve “a colaboración entre Policía Local e Policía Nacional, a quen hai que deixar que traballe”. Sanmartín insiste, tras la reunión mantenida con la subdelegada del Gobierno en la provincia y representantes de Policía Local y policía Nacional “a colaboración e esforzó” que se “suma ademáis cunha patrullaxe a pe” al tiempo que hace “un chamamento a deixar traballar á policía para que poida investigar e seguir os procedementos”.

La alcaldesa de Santiago añade que “seguiremos traballando e colaborando” y hace “un chamamento para que cualquier cuestión ou actividade delictiva se poña en coñecemento da Policía Local ou Policía Nacional”. La alcaldesa compostelana cree que la situación de inseguridad ciudadana que ponen de manifiesto los vecinos, especialmente de Santa Marta/ A Choupana “ten un ámbito policial pero tamén un ámbito social” para lo que también desde la UMAD se va a trabajar en este sentido.

Por otra parte, la alcaldesa compostelana se refería a la situación interna del PSOE de Santiago y la expulsión de cuatro concejales de la formación socialista asegurando que “nunca é bo que un grupo político exista conflictividade interna” porque “non é bo non somentes para aprobación os dorzamentos senón tamén para a veciñanza”. Goretti sanmartín se muestra tranquila ante la aprobación inicial de los presupuestos que esta previsto se realice en el pleno de la próxima semana porque “temos un compromiso dos membros do grupo municipal socialista” aunque la situación interna del PSOE de Santiago “é unha situación non desexable que agardo se solucione canto antes”.

Con respecto a la proliferación de pintadas en Santiago, especialmente el casco histórico compostelano, Goretti Sanmartín pone el foco en que “o mellor sería que os comercios seguisen abertos” para lo que defiende “máis rehabilitación e maís vida e comercios que den servizo ó conxunto da ponboación” aunque “maís se iso non se produce hai que gardar o debido ornato” en las fachadas y escaparates de edificios y comercios. Goretti Sanmartín defiende que “levamos 4 millóns de euros nos orzamentos para a promoción de vivienda”