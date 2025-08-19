La alcaldesa de Santiago reivindica el legado de Ánxel Casal en el 89 aniversario de su fusilamiento: "construir la Compostela que ha soñado es un compromiso diario"

El Ayuntamiento de Santiago celebró hoy, 19 de agosto, el acto institucional en lembranza del alcalde republicano Ángel Casal, asasinado en 1936 en Cacheiras tras el golpe militar. En el acto intervinieron la alcadesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín; el alcalde de Arzúa, Joán Gesús Carril Ramos; y la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, en representación de las tres localidades unidas por los últimos momentos de la vida de Casal y por los lazos históricos que comparten con su figura.

"Estamos aquí", ha recordado la alcaldesa de Santiago, "para escuchar esa voz que no ha calorado, aunque hayan intentado erradicarla" y agradeció la labor de las "asociaciones y entidades que trabajan cada día para que el izquierdo no gane la batalla". Goretti Sanmartín hizo hincapié en que "olvidar es traicción a quien nos hizo ser quiénes somos. Porque llevar no es solo conservar una historia, es mantener vivo un compromiso". Un compromiso diario, según la regedora, que incidió en que "construir la Compostela que Casal sueñó no es solo un gesto simbólico". Es "hacer una ciudad abierta, culta, gallega, con servicios dignos y orgullosa de ser capital de Galiza. Es decirles, a él y a todas las personas que han caminado antes de nuestros seguimos aquí".

Sanmartín reivindicó la necesidad de este tipo de actos porque "negar nuestra historia es negar nuestra identidad" y ha celebrado, en este sentido, "la recuperación de las esculturas románicas del Maestro Mateo que, después de una larga lucha judicial, regresarán al patrimonio público". También ha recordado la reciente iniciativa del Ayuntamiento de creación de las marcas Compostela es Memoria y Las Mil Marías, "un compromiso vivo para identificar y dar sentido a todas las actividades de memoria histórica. Un símbolo para llevar a las mujeres represaliadas y para decir que la historia no termina en un libro, sino que se proyecta en lo que hacemos hoy".

Acto de homenaje

En el acto, al que asistieron diversas asociaciones y colectivos que trabajan en aras de la memoria histórica, también intervinieron Xoán Xesús Carril, alcalde de Arzúa, y Lucía Calvo de la Uz, alcaldesa del Ayuntamiento de Teo; y contó con la presencia, entre otras autoridades, de Antonio López, rector de la USC, así como de concejales y concejales de la corporación de Santiago. La música corrió a cargo del grupo musical Carapaus.

Tras la celebración, la regedora se desplazó a Teo para participar en la ofrenda floral organizada por el ayuntamiento se tienen en el monólito levantado en la honra de Ángel Casal en la Estivada de la Ribera, lugar en el que apareció su cuerpo en agosto del 36.

Ángel Casal

Además de ser el alcalde de Santiago de Compostela en 1936, Ángel Casal también fue vicepresidente de la Diputación de A Coruña, impulsor del Estatuto del 36, miembro del Partido Galleguista e integrante de las Hermandades de la Fala.

La trayectoria política de Ángel Casal ha estado estrechamente vinculada a un intenso labor cultural, a través de su faceta de impresor y editor y del impulso a la normalización de la lengua gallega. Tanto él como su mujer, María Miramontes, tuvieron una importancia destacada en diversos proyectos tanto para Santiago como para el conjunto del país, como prueba la fotografía que recoge la presencia de ambos en la entrega del Estatuto de Autonomía de 1936 en Madrid.