La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín cree que el PP "exagera" con la protesta de la CIG ante su sede, pero apela a "calmar los ánimos"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha manifestado que cree que el PP local "exagera" con respecto a las protestas de la CIG este martes -- 25N -- en su sede y "quiere extender una cortina de humor". Igualmente, ha apelado a "calmar los ánimos".

Sanmartín ha sido preguntada por los medios de comunicación sobre la manifestación, que terminó ante la sede del PP de Santiago. Los populares, a nivel local y autonómico, exigen al Gobierno local y al BNG una condena de los hechos.

Ante esto, la alcaldesa ha señalado que ni el Ejecutivo municipal ni ninguna de la fuerzas que lo componen convocó la manifestación, pero, subraya que "manifestarse delante de la sede de un partido político no es delito".

"El PP tiene una larga experiencia en este asunto. Miles de personas acudieron a manifestaciones delante de Ferraz -- sede del PSOE -- en varias ocasiones y en varias de ellas no condenó los altercados que allí se produjeron", ha indicado.

En este sentido, ha remarcado que cuando los conselleiros y el mismo presidente de la Xunta "despidieron con aplausos" al ex-conselleiro Alfonso Villares denunciado por una presunta agresión sexual "no los vió tan escandalizados".

A renglón seguido, la mandataria local ha recordado que lleva tiempo diciendo que es "importante calmar los ánimos", pero es "lógico que la gente se enfade ante determinadas decisiones" como los "recortes del presupuesto para políticas contra violencia de género, la convivencia con presuntos agresores o la decisión de pactar con un partido como Vox".

"Es lógico que la gente se enfade, pero insisto que estaría bien para todo el mundo y para la política, no solo para la política local, evidentemente para la política nacional y a nivel de Estado calmar bastante los ánimos, sin ninguna duda", ha concluido.

COMPOSTELA ABERTA

Por su parte, la teniente de alcaldesa y concejala de Compostela Aberta, María Rozas, ha compartido con la alcaldesa que las manifestaciones que acaban delante de las sedes de partidos políticos "ni son novedades ni son algo a reprochar".

"Hay que tener un máximo respeto al derecho de manifestación, aunque no se compartan las formas en las que se ejerce ese derecho", ha enfatizado.

Sin embargo, ha reconocido que "no le gustaron las formas ni algunas de las imágenes que vio". "No las comparto, pero insisto que el derecho a manifestación está ahí, aunque discrepemos a veces de cómo se realiza", remarcó.

Asimismo, ha lamentado que se esté hablando de esto, que ha tachado de "ventana de humo", cuando lo que "debería tener protagonismo es la denuncia sobre las violencias machistas". "Creo que hoy tenemos que hablar de eso y de muchas actitudes que promueven esas violencias machistas y no de otras cuestiones", subrayó.