Alcaldesa de Santiago

La alcaldesa de Santiago dice que "hubo un trabajo exhaustivo de rozas y limpieza en parcelas municipales"

Goretti Sanmartín cifra en 28 "pequeños incendios" los que se registraron en Santiago este año y cree que "no es preocupante" el bajo caudal del río Tambre por lo que "no hay perspectivas a corto plazo de cortes de agua"

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

La alcaldesa de Santiago dice que "hubo un trabajo exhaustivo de rozas y limpieza en parcelas municipales"
La alcaldesa de Santiago dice que "hubo un trabajo exhaustivo de rozas y limpieza en parcelas municipales" | Onda Cero Radio

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín lamentaba en ONDA CERO la situación que Galicia está viviendo con la ola de incendios yy se solidarizaba especialmente con los vecinos de Ourense, y las localidades en donde se registran los terribles incendios forestales este mes de agosto. sanmartínb señala que "tivemos en Santiago no que vai de ano 28 incendios, que foron menores" y cree que evitar los incendios "é unha cuestión que ten que ver que o monte e o rural sexan espazos vivos e haxa unha actividade agrogandeira" por lo que "necesitamos un monte vivo e ordeado" porque "hai necesidade dunha prvención de incendios cun monte multifuncional e espazos onde haxa xente". Sanmartín cree que "nunca o monte estivo tan a monte como agora"

Goretti Sanmartín señala que "houbo un traballo continuado na limpeza de fincas municipais para telas limpas" y "ós propietarios particuoares reclamamos que fagan limpeza". La alcaldesa compostelana insiste en que "se fixo unha limpeza exhaustiva nas rozas e limpezas de fincas municipais" y "este ano tivemos un número de incendios pequeno, menos so houbo conatos de incendio". Con respecto a la detención de un menor acusado de provocar incendios en Vidán y A Rocha en siete ocasiones en 10 días, Goretti Sanmartín comenta que "afortunadamente colleuse a esta persoa" y valora la actuación de los efectivos policiales.

Con respecto al bajo nivel de caudal del río tambre, la alcaldesa de Santiago cree que "non é preocupante" y "non hai perspectiva a corto prazo de cortes de auga" en santiago, aunque hace "un chamamento ó consumo responsable". El concello redujo "o rego e os baldeos nas rúas" para evitar un gasto de agua mayor.

Con respecto a las toturas de tuberías como denunciaban los vecinos de A Torreira, Avíko y o Romaño, Goreti sanmartín reconoce que "son elementos que temos que mellorar como toda a rede de saneamento de santiago" porque "é un sistema que xa está obsoleto" y para la reparación de las averías de las tuberías de agua "faise un esforzo económico importante" y cree que "está vencellado ó modelo de xestión da auga" que marca como p`rioridade junto a la licitación del contrato del transporte público en Santiago.

Goretti Sanmartín destaca que entre agosto y septiembre "estamos realizando obras de mellora do firme e do asfalto e pavimento ademáis das obras nos colexios e centros educativos para telos a punto para o inicio de curso". Además el proximo mes de octubre "vai ser unha realidade o importo de estadías turísticas"

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer