La alcaldesa de Santiago no descarta "estudiar la posibilidad" de recuperar el protagonismo para la plaza del Obradoiro la noche de los Fuegos del Apóstol aunque "la pirotecnia no es posible"

Este jueves 24 de julio los tradicionales Fuegos del Apóstol volverán a lanzarse desde diferentes puntos de Compostela, el parque Carlomagno en Fontiñas, la Cidade da Cultura y Santa Susana en la Alameda. La alcaldesa Goretti Sanmartín señala en ONDA CERO que muchos vecinos de Santiago "están moi satisfeitos de que se lancen dende diferentes puntos da cidade". Con respecto a si cobrará de nuevo protagonismo la Plaza del Obradoiro la víspera del Día del Apóstol, Goretti Sanmartín señala que "nós podemos estudar a posibilidade" al tiempo que añade que en el Obradoiro "a pirotecnia non é posible" porque "os tempos no que se lanzaba pirotecnia no Obradoiro e que mesmo estragou os tellados do Pazo de Raxoi" ya han pasado y "haberá que explorar outras solucións como os audioviduais, non o desbotamos".

Por otra parte Goretti Sanmartin confirma que no estará presente en la Ofrenda al Apóstol en la Catedral de Santiago y añade que 2estarei no acto institucional que orghaniza o Concello de Santiago e onde estarán presentes as autoridades na praza do Obradoiro e posteriormente no Hostal dos Reis Católicos".

Goretti Sanmartín animó a los compostelanos a asistir el dia 25 a las 20.00 horas al teatro Principal a la entrega de los galardones "Alba de Compostela" a la doctora Charo Rúa, el herrero Chago Martínez, la cantante Aurora de Freira y el hostelero Suso do Dezaseise son "un recoñecemento cidadá" que este año distinguirá