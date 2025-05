La alcaldesa Goretti Sanmartín avanza en Onda Cero que "la reparación del firme de la rúa dos Loureiros se realizará en el mes de junio"

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín recordaba que tal día como hoy, un 28 de mayo de 2023, hace dos años conseguía un resultado que el BNG que propiciaba llegar a la alcaldía de Santiago tras el acuerdo de gobierno con Compostela Aberta y con el apoyo del PSOE al que superó en votos las pasadas elecciones "e que estivemos a piques de acadar 7 concelleiros" y "que abríu a posibilidade de gobernar Santiago". Goretti Sanmartín destaca que cumplieron estos dos años en "gobernar para a xente que traballa aquí, que haxa máis recursos e que os colectivos máis débiles teñan o apoio do goberno así como un novo modelo turístico". Sanmartín destaca "as politicas de vivenda e de rehabilitación" y pone de relieve "as vivendas de protección ou a fiscaloidade para as vivendas baleiras". La alcaldesa compostelana destaca la solicitud de decleración de zona tensionada de vivienda "para unha regulación de prezos que haxa un tope e que a vivenda baleira se poida poñer en circulación"

Goretti Sanmartín pone como retos para los dos años de mandato que quedan por delante "a operación Peleteiro que xa foi aprobado inicialmente e que ten que agardar pola aprobación definitiva" porque "os procesos son garantistas" y espera lograr "melloras no transporte colectivo, o bus directo a Lavacolla e co contrato adxudicado podamos ter melloras no rural, maiores frecuencias e bus nocturno".

La alcaldesa de Santiago Gorertti Sanmartín avanza en ONDA CERO que "na rúa dos Loureiros fíxose un asfaltado en frío, pero haberá que facer intervencións de máis calado" y "a reparación da rúa dos Loureiros vaise facer no mes de xuño"

Goretti Sanmartín, por otra parte destacaba las labores de desratización que se están llevando a cabo tras la preocupación de vecinos de Fontiñas, Conxo o avenida de Lugo.

Finalmente la alcaldesa de Santiago animó a los compostelanos a disfrutar de las fiesta sde la Ascensión que hoy comienzan y frente a las críitcas de falta de un cartel con atractivo nacional e internacional destaca que "as festas máis picheleiras" que comienzan "qué mais internacional que as Tanxugueiras ou que maios calidade que Guadi Galego, ademáis de ser unhas festas para solcializar interxeneracionais, coa banda de música, concertos, dende a Alameda, Toural, Mercado de Gando..."