La alcaldesa Goretti Sanmartín asegura que "Santiago es una ciudad segura aunque no significa que no haya algunos episodios delictivos"

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín destaca en ONDA CERO que "hai que salvagardar a integridade do patrimonio industrial" en referencia a la pintada en el vagón Verderón y añade que "non se poden facer pintadas e estragar o patrimonio" en referencia a las que se localizan en diferentes puntos de la ciudad. Con respecto a las que se localizan en escaparates de locales comerciales y hosteleros en el casco histórico que permanecen cerrados añade que "o obxectivo é que non haxa edificios pechados" con lo que "ten que haber comercios porque onde hai vida hai veciños".

Goretti sanmartín se refería, por otra parte a que "o rexistro de solares é unha ferramenta importante" y tal y como avanzaba en Onda Cero el concejal de Urbanismo de forma inminente el concello de Santiago va a subastar cuatro inmuebles declarados en ruína.

Goretti Sanmartín se refería a la oleada de robos que se está produciendo en diferentes puntos de Santiago señalando que "se está traballando de maneira cotiá coa Policia Nacional que é quen leva estos temas e a Policia Local" y "falamos coa comisaria, mesmo xa houbo algunha persoa detida e encamiñadas algujnhas investigacións" al tiempo que insiste en que "Santiago é unha cidade segura aínda que iso non significa que non haxa episodios delictivos", al tiempo que califica de "moi boa" la colaboración con la Policia Nacional

La alcaldesa de Santiago calificaba de "paso histórico" el logrado por el gobierno compostelano para la parcela del antiguo colegio Peleteiro aunque recuerda que "haberá de lograr un acordo do pleno al tiempo que destaca "ter vivenda protexida en pleno centro de Santiago".

La alcaldesa compostelana puntualizaba con respecto a la desconvocatoria de la reunión este viernes sobre la petición de gratuidad de la autopista que "máis que unha desconvocatoria, nos sumamos á Fegamp, unindo forzas" y "actuamos como Concello" porque "o importante non é quen nin o lugar senón que sexa útil" porque también Santiago es uno de los municipios afectados "de forma directa"