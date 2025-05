Adjudicadas las obras de restauración ambiental del Jardín Botánico y de renaturalización de las zonas verdes de Cornes y Pontepedriña

La Xunta de Goberno de Santiago adjudicó hoy tres obras en el marco del proyecto Entre Sar e Sarela, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, que tiene como objetivo renaturalizar y mejorar la biodiversidad y consolidar la infraestructura verde de Santiago. También dio luz verde al inicio del proceso de concesión de las cafeterías de los parques Eugenio Granell, Granxa do Xesto y Berce do Sar.

El proyecto Entre Sar e Sarela “se centra en la planificación estratégica de la infraestructura verde y azul para adaptar la ciudad al cambio climático e incluye cinco actuaciones modelo, de diferentes tipologías, para fortalecer y regenerar el anillo verde exterior de la ciudad”, ha asegurado la alcaldesa Míriam Louzao, quien ha destacado que “Santiago será la primera ciudad gallega en contar con una estrategia de este tipo en cuyo proceso participan IBADER y la USC, y con las actuaciones que hoy se están contratando, ya estará implantada en la práctica”.

En la sesión de hoy se ha aprobado la adjudicación de tres expedientes: por un lado, el relativo a las obras de restauración ambiental y creación del laboratorio vivo agroecológico urbano en el Jardín Botánico y en el corredor fluvial del Sarela, que fue adjudicado a la empresa EMDESFOR 2002 SL por un precio de 257.789,59 € (IVA incluido), con una mejora consistente en la reparación de la pasarela que discurre por el corredor fluvial en esa zona.

La actuación afectará a una superficie de 44.300 m2 anexa al Campus Sur, mejorará la conservación de los hábitats naturales y restaurará ecológicamente áreas degradadas mediante la eliminación de especies invasoras. Además, en las zonas de antiguas explotaciones agrícolas, se buscará recuperar usos tradicionales y elementos identitarios como los huertos. Tiene un plazo de ejecución de 8 meses.

En segundo lugar, se adjudicaron las obras de reurbanización del barrio verde de A Pontepedriña , que incluyen la renaturalización de un quinteiro (entre la Rúa do Escultor Camilo Otero, la Praça Pintor Laxeiro y la Rúa de Amor Ruibal). Esta área, adyacente al anillo verde exterior, “servirá como modelo para integrar la dinámica ecosistémica para la gestión del agua de lluvia de forma compatible con las actividades urbanas, dando continuidad al corredor ecológico”, señaló Louzao.

Fueron adjudicadas a PROYECOM GALICIA SA, por importe de 1.801.550,85 € (IVA incluido). Las mejoras ofrecidas por la empresa fueron un aumento del periodo de garantía y del presupuesto para control de calidad y del programa de acción ambiental, además del compromiso de implementar un plan de comunicación. El plazo de ejecución es de 7 meses.

Finalmente, la obra de recalificación y recuperación ambiental de la zona verde del barrio de Cornes fue adjudicada a EMDESFOR 2002 SL, por 175.468,51 € (IVA incluido), que también ofreció instalar un observatorio de aves. Esta actuación, que se lleva a cabo en colaboración con la USC, restaurará la biodiversidad de un humedal situado en Cornes y contribuirá a la conectividad ecológica del anillo verde exterior de la ciudad, a partir del núcleo del parque Eugenio Granell. El plazo de ejecución es de 6 meses.

Estas intervenciones, como el resto de las que componen el proyecto Entre Sar en Sarela y que afectan a la laguna del Auditorio y al monte Viso, cuentan con una aportación del 95% del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, a través de la Fundación Biodiversidad.

Concesión de las cafeterías de los parques Eugenio Granell, Granxa do Xesto y Berce do Sar

En el apartado de contratación, también se aprobó iniciar el proceso de concesión de las cafeterías de los parques Eugenio Granell, O Restollal, A Granxa do Xesto y O Berce do Sar. Se trata de una concesión de uso de dominio público, para la que se establece un canon mínimo de explotación por las siguientes cantidades para cada uno de los lotes: lote I. Eugenio Granell: 3.225,00 €; lote II. Finca Gest: 1.650,00 €; y el lote III. Cuna de Sar: 1.600,00€.

Las propuestas presentadas a este concurso serán puntuadas proporcionalmente a la oferta económica para incrementar esta tarifa. La concesión será por 6 años en los dos primeros lotes y por 4 en el tercero, teniendo en cuenta que se trata de una nueva instalación. En todos los casos podrá prorrogarse por dos más de común acuerdo.

Las ofertas deberán presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a su publicación en la plataforma de contrataciones del sector público.

Otros asuntos

El ejecutivo municipal también acordó licitar las obras de ampliación de la red de abastecimiento en los lugares de Agualada y A Torre, en Marantes, con un presupuesto de 849.958,16 euros (IVA incluido), financiadas por la Diputación Provincial dentro de la 2ª fase del Plan de Obras y Servicios Complementarios de 2024. El plazo de ejecución es de 5 meses.

Asimismo, se amplió ocho meses el plazo del contrato para contar con un sistema de señalización inteligente del patrimonio cultural, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística. El concejal de Turismo también explicó que el objeto de este contrato “es el diseño de un plan integral de señalización patrimonial y la implantación de un sistema de información turística, que se probará mediante una prueba piloto”.

En el apartado de licencias se autorizaron tres grandes obras: la renovación de fachada y cubiertas de la calle Cruceiro de Sar; otra renovación de cubierta y tabique divisorio en la calle Cardeal Payá; y el tercero para mejorar el acceso e instalar un ascensor en un edificio de la Rúa do Penedo.

Finalmente, se acordó presentar al Ayuntamiento como parte interesada en tres procedimientos judiciales contenciosos, interpuestos por titulares de actividades de alojamiento turístico que no cuentan con el preceptivo título de licencia municipal (2 apartamentos turísticos y la ampliación de una pensión) contra las resoluciones que los excluyen del Registro de Actividades Turísticas (REAT).