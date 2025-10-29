La 39 edición del festival Cineuropa se celebrará del 7 al 23 de noviembre en Santiago y premiará a Kamal Aljafari, Jonás Trueba y Jaione Camborda

Cineuropa regresa un noviembre más a las pantallas de Compostela para celebrar el cinema como espacio de encuentro, de reflexión y de libertad. Su 39ª edición se desarrollará entre el 7 y el 23 de noviembre y abrirá el viernes 7 con la proyección de la película iraquí The President's Cake (La torta del presidente), Cámara de Ouro a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cannes. Con este filme se da inicio a una edición que reunirá 140 películas procedentes de todo el mundo y un amplio abano de debates, encuentros, ciclos y actividades formativas.

La concejala de Capital Cultural del Ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao, la diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividad González, y el director de la 39ª edición de Cineuropa, José Luis Losa, adelantaron este miércoles en rolda de prensa los aspectos más destacados de la programación.

A decir de la Concejalía, "más que un festival, Cineuropa es una celebración colectiva del cinema como arte y como lenguaje de libertad, un espacio que nos convenida a mirar el mundo desde múltiples perspectivas y a pensarnos como sociedad a través de las historias que se proyectan en las pantallas. Es también un acto de resistencia cultural: frente a la uniformidad y a la censura, el festival mantiene viva la apuesta por la diversidad, por la reflexión y por la emoción compartida".

La diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividad González, destacó la capacidad de Cineuropa de atraer "espectadores fieles, de nuevos públicos que se enganchan por primera vez. Es un festival que forma parte de la memoria colectiva, que nos acompaña año tras año y que nos hace sentir orgullosos de vivir en un lugar donde el cinema tiene un espacio tan importante".

Bajo el lema "Salir del otoño y de la clandestinidad", el festival convenida a recuperar el placer colectivo de la sala oscura como antídoto contra los discursos del odio y la incertidumbre contemporánea. "Cada filme es una tesela de un mosaico de culturas, lenguas y emociones —un discurso coral del arte—, que es el mejor lenguaje con la que encarar el presente y el porvenir", señaló el director José Luis Losa.

Un mosaico de autorías y visiones del mundo

Entre las grandes citas del calendario internacional, Cineuropa 39 proyectará el León de Ouro de la Muestra de Venecia, el Oso de Ouro de Berlín, el Leopardo de Ouro de Locarno y el Gran Premio del Jurado de Cannes, además de otros muchos títulos de los festivales citados y de otros certámenes internacionales como San Sebastián, Buenos Aires o Sitges, combinando nuevas voces con cineastas y ollares consagrados. A programación acogerá obras de Paolo Sorrentino, François Ozon, Olivier Assayas, Richard Linklater, Joachim Trier, Radu Jude, Lucile Hadzihalilovic, Pietro Marcello, André Téchiné, Lucrecia Martel, Hafsia Herzi, Dag Johan Haugerud, László Nemes, Alice Winocour ou Pedro Pinho, entre outros.

Na Sección Oficial Europea poderán verse títulos como Sentimental Value (Valor sentimental); Árva (Orfo); Ciudad sin sueño; Couture; Dreams (Sex Love) (Soños en Oslo); Duse; Elisa; Emergency Exit; Late Shift (Quenda de garda); Sound of Falling (Son de caída); Kontinental ‘25; L’Étranger (O estranxeiro); La grazia (A graza); La petite dernière (A irmá pequena); La tour de glace (A torre de xeo); Le mage du Kremlin (O mago do Kremlin); Les gens d'à côté (A xente do lado); Mother’s Baby (O bebé da nai); Nouvelle Vague; O riso e a faca; Pai Nosso. Os últimos dias de Salazar; Reflet dans un diamond mort (Reflexo nun diamante morto); White Snail (Caracol branco) e Zikaden (Cigarras).

El Panorama Internacional, por su parte, propone un recorrido por la diversidad global contemporánea a través de nueve filmes que están marcando la temporada en los principales festivales: Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch (León de Ouro en Venecia); El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho) mejor director y mejor actor en el Festival de Cannes; The President's Cake (A torta do presidente), de Hasan Hadi; Nuestra tierra, de Lucrecia Martel; Resurrection, de Bi Gan; El último azul, de Ana Clara Ribeiro; En el camino, de David Pablos; La virgen de la Tosquera, de Laura Casabé; e Two Seasons, Two Strangers (Dos estaciones, dos desconocidos), de Hiroshi Takahashi. Un programa de altísimo nivel artístico que refleja la vitalidad, complejidad y compromiso del cinema actual.

La sección que define Cineuropa como festival competitivo, Cineastas del presente, llega a su quinta edición, con la participación de once filmes procedentes de once países (Francia, Bélgica, Croacia, España, Hungría, Reino Unido, Suiza, Romanía, Perú, Paraguay y Tailandia). Entre los títulos a concurso destacan Una pantasma útil, ganadora de la Semana de la Crítica en Cannes y premiada también en Sitges; La danse des renards, Pillion e Météors; Punku e Bajo las banderas, el sol, premiadas en Berlín e Bos Aires; Milk Teeth e Anoche conquisté Tebas, llegadas de Venecia; God Will Not Help, galardoda en Locarno; y Feels Like Home, distinguida con el Premio Mélito de Plata la mejor filme europeo en Sitges.

Una selección que confirma el compromiso de Cineuropa con la nueva autoría internacional y con la diversidad de voces que están renovando el cinema contemporáneo.

Un festival comprometido co tempo presente

Las once películas de esta Sección Oficial a Concurso reafirman el papel de Cineuropa como escaparate del nuevo cinema de autor. En esta edición, el genocidio palestino y la memoria de los dictaduras del siglo XX atraviesan muchos de los relatos, con la presencia destacada del cineasta Kamal Aljafari, que será también uno de los tres Premios Cineuropa 2025.

Junto a él, recibirán el galardón Jonás Trueba, referente del cinema independiente español y heredero de la mejor tradición humanista europea, y Jaione Camborda, directora donostiarra-compostel que hizo historia al ganar a Cuncha de Ouro de San Sebastián con El cuerno y que representa el vigor del Nuevo Cinema Gallego.

El cine gallego, protagonista

El Panorama Audiovisual Gallego reafirma la apuesta de Cineuropa por la creación propia. Este año, la sección incluye la estrella gallega de Así llegó la noche, el nuevo filme de Ángel Santos que cerrará el festival; Dioses de piedra, de Iván Castiñeiras, aclamado en Documenta Madrid y en el Play-Doc de Tui; y 360 curvas, sobre las movilizaciones sociales de la Fonsagrada en los años 90. Completan la sección Crónicas de uno no, Grelei raíces en el tiempo, Lola, El meu nombre es Camba y El silencio heredado. Además, el programa de cortametrajes incluye Ciudá de ladrillo, Danza propia, Pura y Algo nuevo que contar, mostrando nuevas voces y lenguajes cinematográficos en formato breve.

Actividades y secciones paralelas

Las secciones paralelas de Cineuropa completan su programación con propuestas pensadas para todos los públicos y para distintas sensibilidades cinematográficas. Destacan la retrospectiva dedicada a la actriz Faye Dunaway y el ciclo temático sobre el amor, Las cosas del querer, compuesto por 39 películas que exploran las múltiples formas de amar, frente al eco persistente de los discursos de odio.

Además, en LatidoAmericano el festival incluye una selección de títulos que muestran la diversidad y riqueza del cinema contemporáneo de la región, como la adaptación de un cuento de Mariana Enriquez, la argentina La Virgen de la Tosquera; la mexicana, En el camino, ganadora de la sección Horizontes en la Muestra de Venecia: y una jornada de las más aguardadas por los amantes del cinema de terror, la maratón, que reúne 7 proyecciones especiales; Fantastique Compostela, dedicada a las ficciones más audaces y sorprendentes; y Cineuropa Miúda, pensada para el público infantil y juvenil, que combina proyecciones adaptadas y actividades educativas.

Estas secciones paralelas refuerzan la vocación de Cineuropa de ofrecer un programa inclusivo y plural, abriendo espacios de reflexión, emoción y descubrimiento en todas sus formas.

Cineuropa mantendrá su programa de debates, encuentros y sesiones especiales, proyecciones con música en directo de la Real Filharmonía de Galicia y otros conciertos en torno al cinema como el de la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela. Las actividades combinan memoria, creación y reivindicación. Entre ellas destacan la mesa sobre la huelga de actores y actrices de 1975, la reflexión sobre las dictaduras silenciadas con proyección de Bajo las banderas, el sol, talleres de Barraca XXI con participación de personas con dolencias mentales y sesiones con filmes históricos y conmemorativos como La casa de la Troya (1925) y Oficio de desterro (1979) de Carlos Asorey.

Xurado Internacional

El jurado internacional, integrado por Eulàlia Iglesias, Ramón Lluís Bande y Florencia de Mugica, concederá el Premio Cineastas del Presente. Eulàlia Iglesias (Barcelona, 1972) es profesora de Historia del Audiovisual y Teoría y Análisis del Cinema y de la Televisión en la Universidad Rovira i Virgili, colabora en múltiples publicaciones especializadas y forma parte de los comités de programación de la Seminci y del D'A – Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona. Ramón Lluís Bande (Xixón, 1972) es un destacado cineasta y escritor de no ficción en España, con su obra centrada en la memoria histórica, el territorio y la resistencia antifascista asturiana; sus documentales fueron proyectados en Cineuropa y en numerosos festivales internacionales. Florencia de Múgica (Buenos Aires, 1985) es productora, licenciada en Arte Dramática, especializada en cinema y comisariado, fundadora de Bomba Cine y responsable de múltiples producciones premiadas en festivales internacionales; desde 2023 forma parte del departamento de industria de la Seminci, colaborando en proyectos entre Europa y América Latina.

Sedes do festival e información práctica

El Teatro Principal, el Salón Teatro, el Auditorio de Galicia, NUMAX, y la Zona C abarcarán las proyecciones y actividades de esta edición. Las entradas y bonos estarán a la venta a partir del próximo miércoles 5 de noviembre en el despacho de billetes de la Zona C y en la web compostelacultura.

Apoyos y colaboraciones

Cineuropa es un festival organizado por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con el apoyo del Consorcio de Santiago yla Diputación de A Coruña, y la colaboración de diferentes instituciones como el Instituto Camões, la Xunta de Galicia - AGADIC y la Universidad de Santiago de Compostela, además de otras entidades culturales y empresariales de la ciudad.