narcotráfico

3,6 toneladas de cocaína incautadas en el mayor alijo de 2025 en Europa

La droga llegó a la costa gallega a bordo presumiblemente de un narcosubmarino. Se trataría del sexto detectado en el litoral de Galicia en sólo cinco años y medio.

Redacción

Santiago |

Crónica de Pilar Ozores en Galicia en la onda

La operación se ha saldado con 14 detenidos en total. Y la incautación de 3.600 kilos de cocaína.

Los tres primeros detenidos, de nacionalidad colombiana, eran los tripulantes del semisumergible . Intentaron hacerse pasar por peregrinos al llegar a tierra en A Pobra do Caramiñal, pero despertaron inmediatamente las sospechas de los vecinos y la policía local. La semana pasada se produjeron el resto de arrestos en distintas localidades de las Rías Baixas. Los investigadores creen que la red estaba dirigida desde Cambados.

