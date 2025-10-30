Luz verde a la aprobación provisional de la modificación puntual del PXOM en la parcela del antiguo colegio Peleteiro en el Ensanche

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, tomó la palabra antes de la votación y subrayó que es una jornada para felicitarse. Destacó el "consenso mayoritario político" y el "consenso mayoritario social" que se ha traducido en esta aprobación plenaria. "Tenemos una oportunidad histórica", enfatizó, asimismo, la regidora municipal. Y remarcó que fue con la actual propuesta cuando se hizo una reserva de uno, al menos, 45% para vivienda protegida en el Ensanche, haciendo hincapié en la negociación con el Estado para alcanzar un acuerdo y en el hecho de que la parcela se incluyó en el primer paquete de traspaso de activos de la Sareb a la nueva empresa pública de vivienda estatal.

En su intervención en el Pleno del Ayuntamiento, el concejal reflexionó sobre que "uno de los pecados originales del urbanismo moderno fue la ubicación sistemática y casi exclusiva de la vivienda protegida, de la vivienda a precios accesibles, en la periferia de las ciudades, cuando no directamente fuera de las mismas". En este sentido, ha añadido que "muchos de los grandes desafíos urbanos del siglo XX y del siglo XXI y muchas de las problemáticas socioespaciales de nuestro tiempo son consecuencia directa de ese modelo global y evidencia de su fracaso". Y por eso destacó la relevancia de este "cambio de paradigma" a lo que está contribuyendo la capital de Galicia desde la periferia de Europa.

En definitiva, Lestegás, que ha reivindicado esta aprobación como un "éxito colectivo", sintetizó que la ordenación que se aprobó hoy de forma provisional es "una solución razonada, razonable, equilibrada y optimizada que conyuga diferentes necesidades, condicionantes y demandas para resolver, tras un largo camino no exento de dificultades y con la implicación e intervención de muchas personas, la situación de un espacio de oportunidad de 5.280 m2 en el corazón del Ensanche compostelán".

El planeamiento vigente establece una superficie máxima de uso residencial de 4.500 m2, mientras que la ordenación que sometemos la aprobación provisional permite hasta 16.200 y obliga a destinar la vivienda protegida al menos el 45% de la superficie total edificable, excluida la planta baja. Se trata de una mejora "muy sustancial y muy relevante", en palabras de Este estás, con respecto a anteriores propuestas que establecían una reserva obligatoria de vivienda protegida del 20%

Pero además de priorizar el uso residencial y de introducir una reserva muy importante de vivienda protegida en el centro de la ciudad, la ordenación propuesta protege el comercio de proximidad que define y le da carácter al Ensanche, evitando la creación de un centro comercial.

Frente a la ordenación de 2003, en la que los usos de comercio, ocio y restauración pueden ocupar entre 10.000 y 12.000 de los 23.500 m2 edificables de uso lucrativo, en la modificación aprobada este jueves esos usos pasan de ser mayoritarios a concentrarse en las plantas bajas. Asimismo, no se autoriza la implantación de pubs, discotecas y otros locales de ocio y restauración del grupo II que sí permite la ordenación vigente. Se elimina también el uso hotelero, que de acuerdo con la ordenación aprobada en 2003 puede ocupar hasta 7.000 m2.

Para través de los usos, esta modificación puntual del planeamiento sirve para redefinir la volumetría de las edificaciones previstas y crear espacios urbanos de calidad en un barrio que está muy necesitado de ellos. Se reduce la edificabilidad de 23.500 a 19.000 m2 construidos de uso lucrativo: una reducción de casi el 20% de la edificabilidad con respecto a la ordenación vigente.

Se mantienen las dotaciones públicas de cesión obligatoria al Ayuntamiento que fueron definidas en la equidistribución aprobada en 2005, un asunto que, dijo Iago Lestegás, "nunca se cuestionó". De esta forma, se prevé un equipamiento público de 900 m2 y un espacio libre público de 1.395 orientado al sudoeste (hacia la calle de San Pedro de Mezonzo), pero con un acceso amplio y diáfano desde el norte (desde la calle de la República Argentina). La apertura hacia esa calle alcanza los 34 metros en la línea de fachada, frente a los 12,8 que se habían pensado inicialmente.

Además del equipamiento público de 900 m2 que la propietaria de los terrenos deberá cederle obligatoriamente al Ayuntamiento, el uso de equipamiento es un uso compatible en la ordenación propuesta y por tanto podrá destinarse más superficie (para también de esos 900 m2 de cesión obligatoria) a equipamientos. Se establece también una dotación mínima obligatoria de 400 plazas de estacionamiento bajo rasante.

Tres alegaciones

En el período de exposición pública se han desarrollado tres alegaciones (una de ellas favorable a la ordenación propuesta) que se examinaron y respondieron. Además, Estegás recordó en su intervención que hubo interlocución directa con la vecina para explicar las modificaciones introducidas en este periodo en una reunión mantenida recientemente.

Y analizadas y vistas las alegaciones, Estegaás explicó que en el bloque más grande se amplió el retraso del primer ático de 1 a 2,5 metros en la zona de contacto con el edificio sito en el número 13 de República Argentina, y se recurrió también 2,5 metros respecto al patio posterior que da a las traseras de la calle de la Rosa, manteniendo los 3 metros ya previstos en febrero con respecto a la fachada que da a la plaza. Al respecto, el concejal de Urbanismo indicó que al incrementarse el retraso de este ático, se mejora la relación de la nueva edificación con respecto a los edificios de la entorno.

Aprobación definitiva del PEID para la implantación del IDIS

Por otro lado, Pleno también aprobó forma definitiva, por unanimidad, el Plan especial de infraestructuras y dotaciones (PEID) que ordena la implantación del nuevo edificio del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) en la Choupana, en un ámbito calificado como equipo universitario al sur de la avenida del Maestro Mateo.

El ámbito del PEID tiene una superficie de 5.817 m2 y la mayor parte del mismo corresponde a una parcela de 4.278 m2, propiedad de la Compañía de Gesús, donde se prevé la construcción del edificio y que el IDIS se compromete a adquirir, pero debe incorporarse a dominio público.

Otro de los asuntos que abordó el pleno fue la inadmisión de recursos contra la ordenanza que regula la comunicación al Ayuntamiento de los usos de hospedaje asimilados la vivienda, que se aprobó definitivamente el 4 de noviembre de 2024. Se han presentado tres recursos administrativos de revisión, de idéntico contenido, por parte de tres particulares, que fueron rechazás puesto que sólo pueden impugnarse directamente en sede jurisdiccional. Este punto se aprobó con los votos favorables de BNG, CA, grupo socialista y no adscrito/as, y la abstención del PP.

El pleno también dio luz verde al resto de asuntos urbanísticos, como el cambio de uso de la parcela municipal ubicada en el apartado 2 de la plaza de Nuestra Señora de la Merced a favor de la Fundación Andrea, por unanimidad. De esta manera, se aprobó que esta parcela tenga la calificación de dotacional múltiple. Además, el Pleno dio el visto bueno también de forma unánime a la modificación puntual del PGOM en Codesedas, a fin de señalar en los planos las alineaciones de un camino público existente, debido a que la cartografía vigente no refleja el trazado.



Otros temas

El Pleno municipal de este mes de octubre dio también luz verde a la aprobación de un expediente de suplemento de crédito por un importe de 3.870.166,45 euros destinado a reducir el nivel de endeudamiento neto municipal, procedente de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024. Este asunto fue aprobado con los votos a favor de BNG, CA, PSdeG-PSOE y no adscrito/as y los votos en contra de PP.

Por otro lado, se aprobó por unanimidad a la proposición presentada por la concejala no adscrita Mercedes Rosón Ferrreiro para la mejora de la conectividad del barrio de Conjo. Igualmente, todos los grupos han apoyado la proposición presentada por el grupo socialista relativa a la puesta en marcha de un sistema municipal de verificación de la accesibilidad en las intervenciones municipales en los espacios públicos urbanizados.