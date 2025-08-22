El lunes 25 de agosto comienzan las obras de rehabilitación del pavimento asfáltico en seis puntos de Santiago con una inversión de unos 370.000 euros

Este lunes comienza la rehabilitación de las aceras en seis puntos del municipio. Estas obras forman parte de las más de 50 obras de mantenimiento y mejora del espacio público que el área de Servicios Básicos y Vialidad, dirigida por Xesús Domínguez, está desarrollando este verano en el Ayuntamiento, y que abarcan actuaciones de diversa intensidad. Las actuaciones, que incluyen el fresado y posterior aglomeración, abarcan 23.360 m² entre la Rúa do Castiñeiriño, la Rúa das Canteiras do Sar-Rúa de Mouronzón, la Rúa da Muíña-Porto de Amio-Mariñeira, la Rúa das Mulas, la Rúa do Tambre y la Rúa dos Irmandiños. El presupuesto de adjudicación asciende a 368.420 euros (IVA incluido).

En concreto, el lunes 25 comenzarán las obras en la Rúa das Mulas, que supone el corte del tramo comprendido entre la Rúa do Tambre y el tanatorio municipal; y en la Rúa do Tambre, con un corte en la intersección con la Rúa das Mulas y la Vía De la Cierva.

El resto de las obras se iniciarán el martes día 26, con la continuación de otro tramo de la Rúa do Tambre; Rúa dos Irmandiños y Rúa das Canteiras de Sar-Rúa de Mouronzón, en este caso el miércoles 27.

El jueves 28 comenzarán las obras en Castiñeiriño, que implicarán cortes entre el cruce de A Estrada y la Rúa do Restollal, así como el cierre de dos de los cuatro carriles de la Rúa Restollal los días 1 y 2 de septiembre. En la Rúa da Muíña, las obras comenzarán el martes 2 y se prolongarán hasta el 4 de septiembre.

Otras acciones en curso

Además de estas obras, ya se han ejecutado otras de reparación viaria en las calles Travesa da Estrada, Amio, Edison -en el polígono industrial de Tambre-, Vía de la Cierva, Nobel, Monte dos Postes, Sionlla de Arriba, en la incorporación a Fontiñas desde la SC-20 y en el acceso en la mediana de la calle Roma.

A las actuaciones de mantenimiento de las vías urbanas que tradicionalmente se intensifican en los meses de verano para aprovechar las condiciones meteorológicas más favorables, se suman importantes obras de reurbanización como la que se está ejecutando en Puente la Reina o la inminente en García Lorca, así como las obras en el barrio verde de Pontepedriña.

atascos de tráfico

- Rua das Mulas, tramo entre la Rua do Tambre y el tanatorio municipal, cerrado al tráfico el lunes 25 y el martes 26 de agosto desde las 8:00 hasta las 19:00 horas.

- Rúa do Tambre, tramo comprendido entre la intersección con Rúa das Mulas y Vía De la Cierva, cortado al tráfico el lunes 25 y el miércoles 27 de agosto, en horario de 8:00 a 19:00 horas.

- Rúa do Tambre, tramo comprendido entre la Avenida do Cruceiro de A Coruña y la Rúa do Río, cortado al tráfico los días martes 26 y jueves 28 de agosto, en horario de 8:00 a 19:00 horas.

- Rúa dos Irmandiños, tramo bajando desde Plaza de España hasta la intersección con Rúa Camiños da Vida, cortado al tráfico el martes 26 y el jueves 28 de agosto, en horario de 8:00 a 19:00 horas.

- La Rúa da Muíña, a partir de la intersección con la Rúa da Vesada, Rúa do Porto de Amio y Rúa da Mariñeira, permanecerá cortada al tráfico el martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, en horario de 8:00 a 19:00 horas.

- Rúa Canteiras do Sar, cortada al tráfico los días miércoles 27, jueves 28, viernes 29 de agosto y lunes 1 de septiembre en horario de 8:00 a 19:00 horas.

- La Rúa da Estrada, tramo entre Travesa da Estrada y la Rúa do Restollal, permanecerá cortada al tráfico el jueves 28 de 14:30 a 18:00 horas, y el viernes 29 de agosto de 8:30 a 13:00 horas.

- Rúa do Restollal: las obras se realizarán los días 1 y 2 de septiembre, de 8:00 a 18:00, afectando a dos de los cuatro carriles. Provocarán el cierre de la Rúa a Estrada el 2 de septiembre.

Los trabajos consisten en el fresado de la calzada y su posterior compactación. Durante el fresado, los residentes podrán acceder a sus viviendas, mientras que durante la compactación, se impedirá el tráfico.

Transporte urbano

Los desvíos del transporte urbano se pueden consultar en la web de Tussa:

El Ayuntamiento de Santiago pide disculpas a la ciudadanía por las molestias que estas alteraciones puedan ocasionar.