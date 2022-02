Reclaman inversiones aprobadas desde el 2007

Recogemos en ONDA CERO las demandas de los vecinos de la zona de O Avío y O Romaño. Se sienten olvidados. Reclaman servicios básicos, pero también que se complete la reurbanización de la travesía principal: O Avío- Torreira- Ponte do Romaño. Un proyecto incluido, recuerdan, en el plan de travesías de Xunta y Concello en el año 2007, y que no se llegó a empezar. Un proyecto muy importante para el barrio, según Clara, vecina de la zona.

Los vecinos de esta zona siguen reclamando servicios básicos. Siguen sin alcantarillado en la rúa do Romaño. Sin saneamiento los núcleos de Casal de Horta y Montes. Reclaman también limpieza y el acondicionamiento del río Sarela. Se quejan también de la programación del centro cívico, con pocas actividades para los mayores. Y recuerdan además que en las inmediaciones del centro se iba a instalar un circuito biosaludable y una zona de juegos para los niños. Otra promesa más sin cumplir.

Los vecinos de O Avío y O Romaño reclaman mayor atención a sus fuentes y lavaderos. El de la rúa do avío de Abaixo lleva meses vertiendo agua. El mobiliario, también abandonado. Hay bancos de madera en mal estado, faltan arquetas de pluviales y sería necesario también, dicen, el repintado de pasos de peatones. Hace años, asegura esta vecina que no se hace una obra en la zona. Se sienten olvidados por la administración local. Incluso en Navidad se quedaron fuera del reparto de luces… como si no pagaran impuestos, dice. Y otra queja común de muchas parroquias, faltan contenedores y papeleras.

Los vecinos invitan al gobierno local, a algún representante del gobierno, a que se pase por la zona y compruebe en primera persona todas esas deficiencias que denuncian.