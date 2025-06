Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago en Onda Cero: "Tenemos una red de tuberías obsoleta y tenemos que ir a unos 10 años vista para hacer inversiones muy importantes

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín destacaba en ONDA CERO que con la inauguración de la nueva estación Intermodal de Santiago “temos un novo espazo que vai ser moi potente xunto coa estación de buses” al tiempo que destacaba “as 900 prazas do aparcadoiro en altura que vai ser un respiro para a xente que veña de compras ó Ensanche”. Así y todo, la alcaldesa cree que “foi una mágoa que non houbese un aparcadoiro subterráneo como se reclamou no seu día”. Sanmartín añade que “dende o punto de vista simbólico a denominación Daniel Castelao é un recordó e conmemoración dunha persoa como Castelao, un referente político e de compromiso co país e que significa un exercicio de dignidade” y además “vai vir acompañado dun espazo expositivo adicado a Castelao na infraestructura”. Goretti Sanmartín reivindicó igualmente “maiores conexión de proximidade” a través del ferrocarril.

Por otra parte, la alcaldesa compostelana explica que en la avenida Xoan XXIII”estase a ver e estudando a combinación entre aparcamento para residentes e tamén darle un uso cando os residentes non están” con el objetivo de optimizar las plazas de aparcameinto que se encuentran vacías buena parte del día. Goretti Sanmartín destaca “a mediados de ano vaise recuperar o parking de Praza de Galicia” que será gestionado por la empresa municipal Tussa y “haberá máis posibilidades de usar, por exemplo a xente que vaia á Praza de Abastos”. Goretti Sanmartín explica que “temos que ir caminando hacia una cidade que equilibre o uso do coche pero que tamén a xente vaia andando e utilice o transporte colectivo”. En este momento, en el parking de Praza de Galicia “están facendo os trámites de entrega e auditoría final e ver as necesidades máis urxentes e una vez que se fagan os trámites administrativos se fará a modificación das tarifas”. Y el año que viene será el parking de Praza de Vigo el que pase a ser gestionado por Tussa “cunha rebaixa de presos para o publico e vaise notar no peto dos veciños”.

La alcaldesa de Santiago se refería a la sentencia del Supremo que obliga a la familia Franco a devolver al concello de Santiago las esculturas de Abraham e Isaac del Maestro Mateo y sobre donde estarían ubicadas una vez se repongan señala la alcaldesa de “queremos falar con especialistas” y aunque “varios colectivos xa nos fixeron varias propostas” Sanmartín creee que es momento “de repousar o tema”. Así y todo, Goretti Sanmartín indica que “tense que contar a historia das esculturas e sempre estarán nun sitio visible para que a xente as poida ver como un símbolo de dignidade contra o expolio que fixeron os Franco”. Sanmartín cree que “se fixo xustiza e as esculturas volverán ó Concello”.

La alcaldesa de Santiago se refería a las continuas averías y roturas de las tuberías de la ciudad como la de esta mañana en la praza de Fonseca señalando que “xa houbo no mandato anterior moitos problemas porque a infraestructura necesita melloras”. Goretti sanmartín cree que “isto vai suponer una cantidade de diñeiro moi importante” y “estamos estudando cal é o mellor modelo de xestión dun contrato en precario dende fai tempo”. Sanmartín indica que “temos una rede obsoleta” y “temos que ver a 8/ 10 anos ista para facer inversión moi importantes”

Finalmente la alcaldesa de Santiago confirma en Onda Cero que este año 2025 y el próximo 2026 los fuegos del Apóstol, volverán a ser descentralizados con lanzamientos desde tres puntos diferentes de la ciudad el 24 de julio. Será la empresa valenciana “Pirotecnia del Mediterráneo” la encargada de los Fuegos del Apóstol con una propuesta que perfila un espectáculo dinámico y que quemará 5.000 kilos de explosivos con el día 31 de julio en el que “Os Fogos Pequeños” de nuevo se lanzarán desde la Alameda compostelana