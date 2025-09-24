El gobierno municipal, tras reunirse con el comité de empresa de Ryanair, solicitará nuevas reuniones con la compañía aérea y también con la Xunta para abordar una estrategia aeroportuaria de país

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la concejala de Turismo y portavoz del gobierno, Míriam Louzao, y la primera tenenta de alcaldesa, María Rozas, han mantenido en las últimas horas una reunión con el comité de empresa de Ryanair, al que mostraron la solidaridad del gobierno con todas las personas afectadas por la decisión de la compañía de suprimir la base del aeropuerto Rosalía de Castro. En este sentido, la regedora ha anunciado que, de manera inmediata, el gobierno solicitará una nueva reunión con la entidad aérea, en el marco de las diferentes juntas que ya se vienen manteniendo, para preguntar por los planes de la compañía y al tiempo solicitará una reunión con el presidente de la Junta para que "coja las rentas de la situación".

Goretti Sanmartín participó este miércoles en la primera mesa sobre las infraestructuras aeroportuarias del 'Foro sobre los aeropuertos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal', organizado por el Club Financiero en el edificio Quercus de la ciudad. A preguntas de los medios, explicó que luego de mantener una juntanza en las últimas horas con el comité de empresa de Ryanair, el gobierno decidió pedir una nueva reunión con la compañía para seguir insistiendo en conocer "cuáles son los planes para la campaña de verano y que es lo que piensan hacer en este momento".

La regedora compostelana manifestó que "hay un problema muy importante para nuestros hogares, no solo los puestos de trabajo directos, sino los indirectos y lo que esto puede suponer", por eso desde el gobierno municipal se ha mantenido este contacto y ahora se va a cursar esta petición de reunión urgente.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo compostelano pedirá "también con carácter inmediato" una reunión con el presidente de la Xunta porque, sostuvo la alcaldesa, "dentro de sus responsabilidades está decidir coger las rentas de esta situación". "Esta es la administración que tiene que liderar una política aeroportuaria con una estrategia a medio plazo y, en este sentido, el Ayuntamiento de Santiago estará siempre trabajando con toda la colaboración del mundo". Sanmartín ha incidido en que la cuestión aeroportuaria "no afecta a los ayuntamientos de Vigo, A Coruña o Santiago de manera independiente, sino al conjunto del territorio y de la población y, por tanto, hay que tener una posición de país".

También ha incidido en que hay que ver lo que se puede hacer a corto plazo y subrayó que es el momento de "parar, reflexionar y ver que hacemos en esa estrategia a medio plazo". "Y en esto, la administración gallega no puede ponerse de perfil; es la administración gallega a la que tiene que tomar las rentas de un problema, que es un problema del conjunto del país", insistió.

En su participación en el foro, puso el acento en la situación de los tres aeropuertos gallegos, separados a una distancia máxima de 155 kilómetros los cuales "deberían ayudarse, complementarse, para cohesionar el territorio gallego, garantizar la mejor de las movilidad y servir el conjunto del territorio gallego". De hecho, en su intervención ha puesto el foco en el que no es sólo una cuestión turística, sino de movilidad, ha apelado, para revertir esta situación, a un único camino: "el trabajo conjunto entre administraciones, con participación también del tejido empresarial y del sector turístico, un camino en el que el Ayuntamiento de Santiago siempre estará, con generosidad y esfuerzo".

"Es imprescindible realizar un plan estratégico para los aeropuertos gallegos que parta de sus singularidades y que aproveche las características y posibilidades de cada uno. Y será cuando hagamos ese camino que podremos enfrentar el siguiente debate. La necesaria complementariedad y colaboración en la euroregión Galiza-Norte de Portugal. Mientras nuestro hagamos nuestro camino, el resto es una utopía, necesaria para avanzar, pero sí, pero utopía inalcanzábel a día de hoy", sentenció.