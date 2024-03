Orquestas como Cinema, América ou a París de Noia poñerán a banda sonora da festa da uña que celebrará o luns 18 a tradicional subasta de uñas

A festa da Uña de San Lázaro volve a encher de sabor tradicional e de música o barrio de San Lázaro

Esta fin de semana se producirán cortes de tráfico no barrio de San Lázaro por mor da celebración da Festa da Uña (16 ao 19 de marzo)

Por mor da celebración da Festa da Uña no barrio de San Lázaro, as rúas Raimundo García Domínguez Borobó e Pilar Miró quedarán pechadas ao tráfico rodado desde as 00:00 horas do sábado 16 de marzo (noite do venres ao sábado) ata as 04:00 horas do martes 19 de marzo. Os desvíos estarán debidamente sinalizados.



O Concello de Santiago prégalle á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar

Ramón Castro