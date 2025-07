Este sábado 19 de julio el aeródromo militar de Lavacolla celebrará una jornada de puertas abiertas con motivo del 90 aniversario del aeropuerto de Santiago

La jornada de puertas abiertas del próximo sábado 19 de julio se desarrollará en el Aeródromo Militar de Lavacolla entre las 10.00 y las 15.00 horas

No se puede querer lo que no se conoce, y para poder apreciar la labor del Ejército del Aire y del Espacio no se ha encontrado mejor manera que abrir las puertas del Aeródromo de Santiago, el día 19 de julio, a todos

los ciudadanos de Galicia para “acercar nuestro trabajo a la sociedad en general", y mostrar el espíritu de servicio con el que lo hacemos.

Con el objeto de hacer más interesante la visita, se han organizado diversas actividades y se han desplazado al aeródromo aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio de toda España:

• Aviones de transporte A400M “ATLAS” del Ala 31 de Zaragoza y C-295 del Ala 35 con base en Getafe.

• Aeronaves de caza EF2000 “EUROFIGHTER“, Ala 14 en Albacete y EF18 “HORNET“ del Ala 12 en Torrejón.

• Aviones de enseñanza, C235 de Salamanca, PC21 “PILATUS“ de la Academia General del Aire y del Espacio

en Murcia y F5 “FREEDOM FIGHTER” del ALA 23 en Talavera la Real.

• Helicópteros NH90 “LOBO” del Ala 48 de Cuatro vientos, Guardia Civil y de la DGT

• Aeronave apagafuegos Bombardier CL-415 “BOTIJO” del Grupo 43 con base en Torrejón y en Santiago de

Compostela en el periodo estival.

Cabe destacar que hace 90 años un grupo de jóvenes santiagueses desbordantes de energías, inteligencia, diplomacia, y pasión por la aeronáutica lograron la inauguración del Aeropuerto de Santiago de Compostela.

El programa de inauguración del aeródromo incluía un festival aéreo protagonizado por escuadrillas de aeronaves militares. Desde esa fecha, 1935, las Fuerzas Armadas y el Ejército del Aire y del Espacio han

mantenido una presencia permanente en apoyo de la población en Galicia.

Especialmente se destaca el Servicio Aéreo de Rescate que durante muchos años fue el último recurso de los marineros gallegos con problemas en la mar, y en la actualidad con el servicio de aeronaves contraincendios

operadas por el Ejército del Aire y del Espacio destacadas en el Aeródromo Militar de Santiago durante toda la época estival. También se puede resaltar la ayuda prestada por el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº10

situado en Noia durante el vertido del “Prestige” y en la actual Operación “Centinela Gallego” contra los incendios forestales.