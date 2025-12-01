Las estatuas del Mestre Mateo vuelven a Santiago: "Representa la lucha del conjunto del pueblo gallego"

Las estatuas del Mestre Mateo, Abraham e Isaac, han regresado a la capital gallega tras 70 años en propiedad de la familia del dictador Francisco Franco. En palabras de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, esto "representa la lucha del conjunto del pueblo gallego".

"Hoy es un día histórico, para Santiago y para Galicia", empezó diciendo la mandataria local, situada detrás de las dos cajas que portaban las estatuas, aún cerradas, y rodeada de una gran expectación. "Fuimos al Pazo de Meirás para proceder al traslado, en estas dos cajas de museo fabricadas para la ocasión", ha explicado.

"Realmente es un día histórico para el Ayuntamiento de Santiago porque consigue por primera vez, a través de una sentencia judicial, que los Franco tengan que devolver los bienes apropiados por incautación indebida", ha subrayado.

Un "carácter pionero" que, ha expresado, "espera que abra un camino" para que otros bienes "apropiados indebidamente" por la familia Franco puedan ser restituidos a sus "legítimos propietarios: el pueblo gallego". Así, ha citado al Pazo de Meirás, la Casa Cornide, y las pilas de Moraime, en Muxía.

En este contexto, ha recordado que la devolución ha coincidido con el 50 aniversario de la muerte del dictador. Un hecho que ha remarcado porque "tuvieron que pasar 50 años para poder recuperarlas", y que "es una buena muestra de la impunidad con la que sobrevivió el franquismo".

Por eso, ha agradecido a todas las administraciones y colectivos que se implicaron en este proceso. "Esto representa la lucha del conjunto del pueblo gallego, de las asociaciones de memoria, de los colectivos sociales, de organizaciones políticas y sindicales y personas que se movilizaron", reivindicó.

Por su parte, la teniente de alcaldesa, María Rozas, ha destacado que "es un día feliz para la democracia". "Es una victoria que yo espero que sea la primera de muchas otras porque quedan muchas luchas por conseguir, para que por fin la familia Franco devuelva al pueblo lo que es del pueblo", ha enfatizado.

Además, Rozas ha recordado a las personas que iniciaron este proceso, destacando a Martiño Noriega, a Quín Montiagudo, a Ricardo Gurriarán, por el "inmenso trabajo" que realizaron para que haya sido posible "estar aquí este lunes".

EXPUESTAS HASTA FINALES DE MAYO

A continuación se han abierto las cajas, en las que han sido transportadas las esculturas para que el personal conservador pudiese verificar su estado. El coste del traslado desde el Pazo de Meirás ha sido asumido por la familia Franco.

Las estatuas estarán expuestas en el Museo do Pobo Galego desde el 11 de diciembre -- día de su inauguración -- hasta finales de mayo. "Salieron de Santiago en 1954 cuando Carmen Polo -- mujer de Franco -- dijo que las quería, y debían devolver a una propiedad municipal. Por eso, nos parecía que este lugar, que tiene ese carácter también de museo del conjunto de la población del país, era el sitio más adecuado", desarrolló la alcaldesa.

Sanmartín ha animado a todo el mundo a acercarse a "empaparse de historia" y apuntó que durante los próximos meses el museo contará con actividades de patrimonio y memoria.

Además, ha añadido que en ese período de tiempo también se llevarán a cabo conferencias y mesas redondas en las que escucharán las voces de personas expertas para después decidir la ubicación definitiva de las estatuas.

UNA LARGA ESPERA

La demanda que en su día interpuso el Ayuntamiento de Santiago contra los nietos de Franco por las estatuas de Abraham e Isaac, ponía el foco en que fueron adquiridas por el Consistorio al conde de Ximonde el 4 de junio de 1948 por 60.000 pesetas. Enfrente, los Franco sostenían que, por "tradición oral" de la familia eran conocedores de que Franco había comprado las piezas a un particular.

En 2017, aún bajo el mandato de Martiño Noriega (Compostela Aberta) en la Alcaldía de Santiago se presentó la demanda inicial por parte del Consistorio compostelano y el Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid dio la razón a los herederos del dictador.

También lo hizo, años después, la Audiencia de Madrid, un paso que también recurrió el Ayuntamiento compostelano, con el socialista Xosé Sánchez Bugallo como regidor, en un contexto marcado por el consenso político y social en Galicia (el BNG protagonizó acciones reivindicativas).

Además, la Xunta declaró en su día Bien de Interés Cultural (BIC) nueve esculturas de la desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria, atribuidas al Mestre Mateo, entre las que se encontraban las dos piezas en cuestión.

En todo caso, tras la desestimación inicial del juzgado de primera instancia, la Audiencia de Madrid introducía un argumento para justificar la nueva desestimación: no veía clara la identificación de las esculturas reivindicadas. Entendía que no quedaba lo suficientemente acreditado que las estatuas en cuestión fuesen las mismas que están en poder de los herederos de Franco en Meirás.

SENTENCIA DEL SUPREMO

No obstante, la sala del Supremo decidió en junio de 2025 estimar el recurso del Consistorio compostelano al considerar que "se había producido un error patente en la valoración de la prueba", puesto que la identificación de las estatuas reivindicadas "es clara". "Y se desprende sin lugar a duda de los documentos aportados y del informe pericial emitido sin posibilidad de duda", agregaba el TS.

La sentencia del Supremo subrayaba que la Audiencia basó la desestimación del recurso de apelación en relación al fallo inicial "en la falta de identificación de las estatuas reivindicadas", pese a que los demandados "no negaron" de forma expresa "que las estatuas objeto de compraventa celebrada entre el conde de Ximonde y el Ayuntamiento en 1948 fueran" las que estaban bajo su poder.

Como argumento, el TS constató que en el expediente del Ayuntamiento de Santiago previo a la compra de las estatuas al conde de Ximonde en 1948, el informe del experto que se aporta relata que las piezas fueron descritas como dos estatuas sedentes de dos personajes del Antiguo Testamento, al igual que en la escritura pública.

Y agrega que se basa en un artículo publicado en el Boletín de la Real Academia Gallega, de 1933, en el que se describe esas estatuas, que se encontraban en el Pazo del conde de Ximonde "como dos estatuas sedentes, con largas barbas, que sostienen sendas cartelas desplegadas y visten el manto y túnica habituales de las figuras medievales; y que "una de ellas presenta una fractura", características que coinciden con las esculturas que están en el Pazo de Meirás.

Así, el TS concluye que era "claramente errónea" la afirmación de que ninguna de las estatuas en litigio presenta la fractura a la que se hace referencia en el citado artículo e informe porque "el examen de las fotografías aportadas como prueba documental muestra a simple vista que la única de tales estatuas, de todas las extraídas de la catedral y atribuidas al Mestre Mateo, que presenta un daño de esa naturaleza es una de las dos reivindicadas".