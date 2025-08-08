El Concello de Santiago anima a los ciudadanos a consumir agua de forma responsable

El caluroso verano de este año, marcado por la falta de precipitaciones en los últimos meses, está afectando al ciclo del agua y durante los meses de julio y agosto se observó una progresiva reducción del caudal del río Tambre, situación que se repite cada año por estas fechas.

Si bien los registros disponibles no representan, por ahora, un riesgo para el suministro ni han provocado la activación de alertas oficiales, es importante hacer un llamamiento a la prevención y al uso racional de un recurso limitado, especialmente en un período en el que el consumo suele ser mayor. El pronóstico meteorológico para los próximos días indica que persistirán las altas temperaturas y no se esperan precipitaciones que ayuden a mejorar la situación.

El Ayuntamiento recomienda a los residentes adoptar hábitos diarios de ahorro de agua, como:

Cierre los grifos mientras se cepilla o lava las manos y opte por duchas cortas en lugar de baños.

Instale aireadores en los grifos de la cocina y el baño.

Comprobar posibles fugas en instalaciones domésticas.

Utilice la lavadora y el lavavajillas sólo con carga completa y utilice programas de bajo consumo.

Evite regar los jardines durante las horas más calurosas.

No utilice agua para llenar piscinas privadas.

El Ayuntamiento continuará realizando un seguimiento constante de la situación hidrológica, en coordinación con los servicios técnicos municipales y la empresa municipal de aguas.