El Concello de Santiago amplía a 1.320 las plazas de comedor del programa municipal de conciliación

La inscripción en el programa COMPOSTELA CONCILIA incluye la oferta para los períodos no lectivos del Navidad, el Entroido, Semana Santa y el verano. "Es decir", señaló la edila, "las familias tendrán ya disponible desde ahora los períodos de cobertura, los precios y las demás características de este servicio de conciliación que ofrece la Concejalía de Educación".

Louzao hizo hincapié en que "la principal novedad al tener este servicio de Compostela Concilia anual es que las familias tendrán desde ahora ya la información para todo el curso", que se suma a la reducción de trámites, pues "entregarán la documentación para darse de alta ahora sólo una vez y después sólo tendrán que ir activando los turnos que precisen, sin tener que volver a hacer todo el trámite completo en cada turno, como venían teniendo que hacer hasta el momento".

Además, "conocerán ya ahora las fechas de solicitud de cada turno y el día en el que se le comunicará si tienen plaza, que será con tiempo suficiente antes del inicio de la actividad, cuestión esta que facilita mucho la organización familiar", apuntó la concejala de Educación que recordó que las fechas serán las mismas que las de la Ludoteca María Miramontes "para facilitar que puedan acceder al programa que más le interese".

Compostela Concilia

El programa comprende un conjunto de actividades educativas, culturales, artísticas, lúdicas y socioculturales, que se desarrollarán en instalaciones de dos centros educativos de Educación Infantil y Primaria. Está destinado a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, que cursen estudios entre el 2º ciclo de Educación Infantil y el 3º ciclo de Educación Primaria (ambos incluidos) y consten en el padrón municipal de habitantes de Santiago.

Se prevén un total de 1.320 plazas de actividades, las mismas de enamorar, que se aumentan en un 60% hasta llegar a las mismas que las de actividades, y 360 de almuerzos. Y además, se reserva por turno, a mayores de estas plazas, un 3% adicional para niños y niñas con necesidades específicas de apoyo pensadas para una ratio de un monitor por niño o niña.

El precio de la actividad en los períodos de Navidad, Entroido y Semana santa se fijó, de acuerdo con el estudio de costes de la actividad, en 5,33 €/día. El almuerzo en 1,67 €/día y el yantar en 5 €/día. En el verano, el precio de la actividad será de 4 euros/día, el almuerzo se fija en 1,50 €/día y el yantar en 3,50€/día.

Para favorecer la participación de las personas usuarias con escasos recursos, de acuerdo con los informes previos que expida el Departamento de Servicios Sociales, se estaban reducciones del 50 y del 100% de los precios ordinarios.

Procedemento para darse de alta

Para participar es que darse de alta a través de la sede electrónica municipal (modelo de solicitud ED013 Educación). Este procedimiento de alta estará abierto durante todo el año salvo en los períodos de solicitud de cada uno de los turnos. Una vez confirmada el alta, las personas solicitantes recibirán las instrucciones y plazos para que puedan solicitar la actividad concreta que sea de interés.

Los turnos concretos de actividad son las de los días no lectivos en el Navidad en 2 turnos, la de diciembre y la de enero; en el Entroido y en Semana Santa, en un turno en cada periodo; y en verano en 6 turnos: la de junio, cada una de las quincenas de julio y agosto y la de septiembre. Las modalidades y horarios son las habituales: actividades de 9 a 14 h, y completándose con madrugadores de 7.45 a 9 y almuerzo de 14 a 16 h.

Toda la información estará disponible a través de la web y de una aplicación que se pondrá a disponer de las familias, así como en el correo electrónico que las familias indiquen, algo que tampoco se venía haciendo hasta ahora.

Todas estas cuestiones eran una demanda importante de las familias desde hace mucho tiempo a la que ahora le damos respuesta con este programa anual. El objetivo es poner la disposición de las familias este servicio de conciliación a lo largo de todo el curso y facilitarles el trámite, la información y la comunicación.

Para el primer turno, la de Navidad, la solicitud de plazas será del 3 al 11 de noviembre y el listado provisional de admitidos se publicará el 19 de noviembre, como vedes, con tiempo suficiente para las familias.

Otros temas

En relación al departamento de Educación, en esta Junta de Gobierno también se dio cuenta del veredicto del jurado de la XVI edición de los Premios Educacompostela 2025, de recursos didácticos en aras de la innovación, de la calidad educativa y de la renovación pedagógica, en los que colaboran la Ayuntamiento de Educación y Nueva Escuela Gallega.

Asimismo, se adjudicó el contrato para un servicio de apoyo técnico para la recaudación de los precios públicos de los yantares y almuerzos en los comedores escolares municipales a la empresa Atlantic Ponte 2000 SL. por un importe total de 17.413,11 euros (IVA incluido).