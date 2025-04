La Casa da Xuventude "se podría derribar" si PP y BNG votasen a favor de una apertura a Belvís desde a praza do Matadoiro

El concejal de Facenda Manuel Cesar señala en ONDA CERO que la Casa da Xuventude "non é un edificio catalogado" con lo que "se podería derrubar" aunque puntualiza que "o plan Especial obriga a ter unha alternativa". Manuel Cesar defiende la apertura "dende a praza do Matadoiro ata o parque de Belvís" y "sen ningún tipo de problema" desde el BNG se podría trabajar en el proyecto de derribo y apertura al parque.

Desde el PP, su viceportavoz municipal José Antonio Constenla señala que "la Casa da Xuventude no tiene ni presente ni futuro, solo pasado" y cree que sería una buena oportunidad su derribo para abrir el parque de Belvís entre As Brañas do Sar y Casco histórico". Constenla anima al gobierno local señalando "tiren a Casa da Xuventude y ahí estará el PP con ustedes" y "abran Belvís a la ciudadanía"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños cree que la Casa da Xuventude "é o exemplo máis claro dun proxecto paralizado pola postura da alcaldesa Goretti sanmartín" que está "agardando que se caiga" . Muíños considera que "é unha postura incomprensible porque a Casa da Xuventude está deteriorandose día a día". El PSOE de Santiago propone que la Casa da Xuventude acoja "un equipamento público"