Los usuarios ganarán en "cercanía" y en "confortabilidade" con la nueva estación de autobuses de Santiago

La nueva terminal de autobuses de Santiago entrará en funcionamiento el sábado 22 de mayo. Desde la empresa municipal Tussa, encargada de la gestión, siguen trabajando con esa fecha, pese a que el alcalde no descarta tener que demorar su apertura una semana, hasta el 29. Jose Ramón Mosquera anuncia en declaraciones a Onda Cero que la terminal abrirá inicialmente sin cafetería. Aclara que se van a mantener los horarios de las expediciones, aunque no descarta algún pequeño ajuste. Se mantendrán las paradas de la línea del aeropuerto. Y respecto al metropolitano, todavía no está decidido qué líneas entrarán en la estación.

Jose Ramón Mosquera explica que la nueva estación es más funcional, está pensada en el usuario. Con una configuración más limpia, sostiene que se ganará en cercanía, en funcionalidad y en confortabilidad.