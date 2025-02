La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego lamenta la proliferación de cartelería en fachadas y escaparates del casco histórico de Santiago

La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia lamenta la proliferación "de cartelería incorrecta más que de pintadas" en diferentes fachadas del casco histórico de Compostela,. Patrimonio de la Humanidad. Carlos Henrique Fernández Coto, presidente de Apatrigal señala en ONDA CERO que "una pintada sin limpiar favorece que haya otra pintada cerca" y "cuanto más se permite esto, más aparecerá". Fernández Coto indica que "hay centros históricos de otras ciudades en las que no pasa esto" y cree que "hay que hacer pedagogía desde las administraciones". Santiago es una ciudad Patrimonio de la Humanidad y "hay que tener el máximo respeto" señala Fernández Coto al tiempo que lamenta que "a veces incluso se observa cartelería de als administraciones incorrectamente colocada".

El portavoz municipal del PP Borja Verea lamentó en ONDA CERO la proliferación de cartelería y pintadas en fachadas del casco histórico compostelano al tiempo que comenta que "a solución que propón a alcaldesa de que os comercios estean abertos" le parece acertada pero piuntualiza que "vai por mal camiño porque as políticas do BNG e PSOE fixeron que cada vez se pecharan máis comercios" y "son os culpables deste problema na última década" porque "o único que saben é facer políticas para provocar problemas". Para evitar la proliferación de carletería y pintadas, especialmente en la zona monumental, Borja Verea propone "máis presencia policial e instalar novas cámaras de videovixiancia" que estarían ubicadas "nos puntos máis importantes" y "non atentan contra a intimidade porque "só as podería pedir un xuíz". Borja Verea pide al gobierno local que "implemente medidas al tiempo que lamenta que "nos chegan ó grupo municipal moitas imaxes de pintadas e pegatinas do propio BNG que ensucian todo o casco histórico".