Así será el nuevo IES Xelmírez II

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha presentado este jueves el proyecto de rehabilitación integral del Instituto Arcebispo Xelmírez II. Con una inversión cercana a los dos millones de euros, hoy sale a licitación, con un plazo de ejecución de ocho meses. Según informa la Xunta, la previsión es que la obra pueda comenzar en diciembre de 2025. El objetivo de esta "reforma a fondo" es "mejorar el día a día de alumnado y docentes, dotando el edificio de mayor confort térmico y de una mejor funcionalidad". Al mismo tiempo, añade el Conselleiro, la actuación permitirá "avanzar en la eficiencia energética y, en consecuencia, reducir el consumo, alrededor de un 80%". Este aspecto, detalla el Ejecutivo autonómico, "constituye uno de los pilares del Plan de nueva arquitectura pedagógica, la estrategia con la que la Xunta está modernizando el conjunto de centros educativos de la comunidad".