Alfonso Rueda advierte: la "opción" para Medicina es "una facultad grande descentralizada potente" o "tres pequeñas"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido este lunes a las universidades gallegas, con especial énfasis en que la USC debe solventar sus diferencias internas, que "la opción" única que hay para impartir el grado de Medicina es elegir entre "una facultad grande descentralizada potente o tres pequeñas".

Por su parte, ha asegurado tener claro cuál es la vía preferida de la Xunta y ha resumido: "Mucho mejor una facultad enraizada y pensada para toda Galicia, una gran facultad de Medicina, que tener tres pequeñas".

Así, ha manifestado su deseo de que la USC, con el foco en la Facultad de Medicina, solucione sus desavenencias "internas" y alcance "un acuerdo entre ellos mismos" que permita dar continuidad al pacto de descentralización que se había alcanzado previamente.

Preguntado acerca de si la Xunta adoptará un papel más proactivo y volverá a convocar a las universidades para tratar de solucionar la situación --tras no ratificar el pacto la USC, la Universidade da Coruña ya ha anticipado que impulsará su propio grado y el consejo de gobierno de la institución viguesa se reúne este lunes--, Rueda ha respondido que se está "en contacto".

LA DECISIÓN FINAL, DE LAS UNIVERSIDADES

Pero ha recalcado que la "opinión" del Ejecutivo autonómico sobre cuál sería "el mejor desenlace" es "conocida" --apuesta por la descentralización-- y ha reiterado que la decisión final corresponderá a las universidades.

Así las cosas, ha vuelto a insistir en que espera que, en el seno de la institución compostelana se solventen "las discrepancias" que manifestó la Facultad de Medicia, porque, ha vuelto a insistir: la "opción" es "una facultad grande descentralizada" o tres pequeñas"