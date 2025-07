La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín justifica la demora en la implantación de la tasa turística: "Hay que tener generosidad y escuchar al sector"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha justificado este lunes que el plazo para la entrada en vigor de la llamada tasa turística se haya aplazado hasta el 1 de octubre, en este sentido, ha defendido que "hay que tener generosidad y escuchar al sector".

Cabe recordar que en un encuentro abierto a los encargados del cobro de este tributo, el sector hostelero mostró su oposición a su puesta en marcha en agosto, ya que este y septiembre son los meses de más trabajo para estos profesionales.

Goretti Sanmartín ha indicado que este viernes tuvo lugar una junta de gobierno extraordinaria en la que se aprobó el texto definitivo de la ordenanza de la tasa turística, tras analizar las siete alegaciones presentadas al proyecto inicial, cuatro de ellas con el mismo contenido.

En este contexto, ha recordado que el Ayuntamiento presentó hasta dos proyectos de ley a la Xunta, que finalmente aceptó, "a pesar de que no con la fórmula que proponía Raxoi".

"Considero que con el fin de este proceso nos tendremos que felicitar colectivamente por esta medida de justicia, que responde a directrices estratégicas del Ayuntamiento de Santiago aprobadas en diferentes momentos pero que hasta el momento no se habían concretado", ha destacado.

Con todo, sobre las críticas del sector hostelero y las reticencias a la aplicación de esta tasa, la regidora compostelana las ha relacionado con su postura "pionera" y ha insistido en que "dentro de unos años nadie discutirá sobre esto".

Borja Verea cree que el gobierno compostelano "tivo un choque de realidade" al verse obligado a retrasar al 1 de octubre la implantación de la tasa turística tras la presión de los hoteleros compostelanos quienes señalaban que agosto no era la fecha más adecuada. Verea cree que "están xestionando todo mal derivados do seu sectarismo" y afeó que "a 10 días de que tiveran pensado implantar a taxa turística se reunen co sector... ¡é isto xestionar ben?"