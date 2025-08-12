El aeropuerto de Lavacolla continua con la crisis de pasajeros tras descender en julio un 12,4% el número de viajeros con respecto el mismo período en 2024

El aeropuerto de Santiago cerró julio con 340.346 pasajeros, un 12,4% menos que en el mismo mes del año pasado, bajando los vuelos un 9,7%, hasta 2.534.

Entre enero y julio, Lavacolla contabilizó más de 1,8 millones de pasajeros, cayendo un 13,3% respecto al mismo periodo de 2024, con 14.830 vuelos, un 7,1% menos.

Todos los aeropuertos de Galicia han perdido pasajeros durante el mes de julio, en comparación con el mismo mes de 2024, a excepción de A Coruña, que creció un 0,3%, hasta contabilizar 113.126 viajeros, según datos publicados este martes por Aena.

En concreto, la infraestructura coruñesa registró 1.546 vuelos en julio, un 7,1% más, de las que 885 fueron operaciones comerciales, un 4,4% más. En lo que va de año, acumula 744.356 pasajeros, un 4,3% más, con 9.495 operaciones (+12%).

El aeropuerto de Santiago cerró julio con 340.346 pasajeros, un 12,4% menos que en el mismo mes del año pasado, bajando los vuelos un 9,7%, hasta 2.534.

Entre enero y julio, Lavacolla contabilizó más de 1,8 millones de pasajeros, cayendo un 13,3% respecto al mismo periodo de 2024, con 14.830 vuelos, un 7,1% menos.

Por su parte, desde Vigo volaron 104.160 personas en julio, un 6,5% menos, con 1.149 vuelos, un 3,7% más.

En lo que va de año, Peinador registró 626.499 pasajeros, un 10,3% más que en el mismo periodo de 2024.