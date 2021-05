«Que en el pasado no se haya planteado recurso, no significa que no se haga ahora si jurídicamente procede»

En entrevista en Onda Cero Galicia, la directora general lanza un mensaje de tranquilidad a la cadena mar industria tras la aprobación de la Ley de Cambio Climático. Explica que la normativa establece que una vez cumplidos los 75 años desde el «otorgamiento inicial» deberá solicitarse un nuevo título y no una prórroga, «pero esto no quiere decir que no puedan seguir». Sí añade que puede que sea necesaria «una reconsideración de todos los aspectos de otorgamiento de un permiso» ya que las circunstancias de un determinado tramo de costa pueden haber variado en el tiempo.