Pontón advierte el "nerviosismo del PP" y proclama que van "a hacer historia": "Somos el BNG del sí"

A CORUÑA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha sido reelegida junto con el resto de su candidatura con el 99 por ciento de los votos emitidos --con 1.203 sufragios-- en la XVII asamblea, ha advertido el "nerviosismo" del PPdeG, y ha lanzado el "nuevo ciclo" de la formación nacionalista, convencida de que "va a hacer historia". "Vamos a derrotar a los del no, somos el BNG del sí", ha enfatizado.

Pontón ha clausurado la asamblea de la que ha salido elegida por tercera vez consecutiva portavoz nacional con palabras de futuro, con la mirada puesta en las elecciones de 2024, uno de los objetivos claros que ha marcado la estrategia política aprobada este domingo de plenario, en la que se han rechazados las enmiendas de calado independentista en favor de una "casa común del nacionalismo".

"Están nerviosos porque en las pasadas elecciones se movió el tablero, empezó el cambio gallego de mano del BNG y no van a poder pararlo", ha exclamado Ana Pontón, quien ha asegurado que la formación nacionalista "está en disposición de abrir un nuevo ciclo político".

En su intervención, en la que destacó la "cohesión" de la formación nacionalista, Pontón ha llamado a "ver aquí la gran organización para seguir avanzando" que ella observa. "Veo la ilusión en los ojos para darle un cambio a este país, veo en el ambiente que cada día estamos más cerca de hacer historia, de un gobierno que solo se deba a los gallegos", ha afirmado.

La líder nacionalista ha remarcado que "ya está bien de tanta sumisión a Madrid, a los lobbys económicos, a los de los que siempre gobiernan en la sombra". "Vamos a hacer historia y a construir la Galicia en grande que piensa el BNG", ha exclamado, para advertir de que "habrá quien diga que no es posible derrotar a Feijóo y que el BNG tenga la Presidencia": "Son los mismos que decían que no se podían bajar los peajes de la AP-9 y que no era posible pasar de 6 a 19 diputados. Vamos a derrotar a los del no porque somos el BNG del sí", ha enfatizado.

ENSANCHAR LAS BASES

La líder del BNG ha subrayado que la militancia es "imprescindible" para conseguir los objetivos logrados y de futuro. "Somos una organización con pasado que tiene que mirar el futuro. Nuestras puertas están abiertas", ha aseverado Pontón, para dirigirse a todas aquellas personas que llevan a Galicia en la "cabeza" y en el "corazón": "El cambio será gallego o no será".

Por ese motivo, y con la misma idea lanzada en la mañana de este domingo en dirección a la militancia, Pontón ha remarcado que "una de las claves para ganar" es "agrandar las bases sociales", un mensaje que ha sido defendido a lo largo del plenario de este domingo. Si no, ha dicho, "los avances serán frágiles".

Con la certeza de que "en Galicia hay un gran sentimiento de país", Pontón ha llamado a "trabajar con generosidad en términos políticos y electorales". "Y lo vamos a conseguir, entre otras razones, gracias a una juventud que mira al BNG, que es la única que le puede dar un futuro", ha remarcado.

COMPROMISO CON EL FEMINISMO

En su discurso no pasó por alto el compromiso nacionalista de la formación, así como quiso hacer un "reconocimiento explícito" a las predecesoras en la formación, así como a las mujeres que participan ahora activamente. "La política es un mundo masculino y no siempre lo tenemos fácil, al contrario, tenemos que superar más barreras. Que hoy el BNG tenga mujeres en puestos relevantes es el trabajo de todas las que nos precedieron durante años y quiero dar gracias de todo corazón", ha subrayado.

En este sentido, ha subrayado la intención de "seguir avanzando en el empoderamiento de las mujeres", dando pasos a los "valores que aporta" el feminismo, con "empatía, inclusión, diálogo, participación". "Estamos aquí para convencer y no para vencer", ha remarcado.

Durante la apertura, Pontón, que recordó al fallecido Bautista Álvarez --fundador del BNG y de la UPG--, afirmó que las asambleas también eran momentos de encuentros. Este domingo se dieron cita históricos dirigentes como Paco Rodríguez, que poco después de las 9 de la mañana ya hacía cola para acreditarse, ex conselleiros de bipartito como Fernando Blanco o Alfredo Suárez Canal, junto con otros miembros del gobierno que vicepresidió Anxo Quintana, como Teresa Táboas, que también acudió durante la jornada.

Del total de 346 enmiendas, fueron aprobadas 17 --algunas de ellas con propuestas de transacción. El documento político contó con un 99,5 por ciento de respaldo tras rechazar las enmiendas de calado independentista, en las que se pretendía incluir, también en las premisas para un gobierno en la Xunta, tanto la consecución de la autodeterminación como la "construcción de una República Galega".