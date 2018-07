La Xunta revisa el soterramiento de la línea de alta tensión de Monteporreiro en Pontevedra

José Manuel Cores Tourís visitó el barrio pontevedrés de Monte Porreiro con el objetivo de comprobar el avance de las obras que se ejecutan en el concello capitalino. Recordó que se encuentra publicado en el DOG la orden por la que se establecen las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el soterramento de infraestruturas eléctricas en la Comunidade autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).

“Ahora tiene que ser el concello el que solicite esta línea de ayudas”, aseguró el delegado territorial, quien añadió que “esperemos que no pase como la última vez que se perdió la posibilidad de soterrar esta línea de alta tensión porque el Gobierno local no hizo los deberes al no solicitar las ayudas ni hacer la obra civil tal y como se comprometió inicialmente”.

En relación las obras que solicitó Fenosa al concello de Pontevedra, Cores Tourís pudo comprobar que aún no están terminadas, ya que se están ejecutando en estos momentos el encofrado de las zapatas de una de las torres proyectadas. “El concello debe concluír cuanto antes estos trabajos, por lo que se le solicita más agilidad, la misma que deben tener para solicitar la subvención aprobada, porque tienen un mes de plazo para hacerlo”, añadió.

Recordó el delegado territorial que en el informe de Fenosa, remitido al concello de Pontevedra, en febrero de 2011, se solicitaba la instalación de dos cámaras de empalme, el mandrilado de la canalización de todos los tubos, cuatro arquetas, la escavación y el hormigonado, entre otras actuaciones necesarias.

Por su parte, José Manuel Cores Tourís insistió que “desde la Xunta se cumplió con los deberes tal y como nos comprometimos ante los vecinosdel barrio. Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para que esta obra saliese adelante.