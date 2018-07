VILAMOR, Cine de carácter social en Galicia

O film galego VILAMOR é a nova proposta do cine con identidade galego. Unha ollada o pasado con marcado carácter social. Parte do equipo convirte o estudio de radio nun plato de rodaxe para presentar esta nova cinta.

"Soñabamos cun mundo mellor e decidimos facelo realidade"… así se presenta VILAMOR a cuarta película do director galego Ignacio Vilar que tras o éxito de Pradolongo volve á gran pantalla para facernos reflexionar cunha historia baseada na realidade: nunha comuna real que se instalou nas montañas de Lugo nos anos 70 e que aínda continua activa… ten polo tanto esa vertente histórica pero moito de actual porque os valores e as disputas que se reflicten no filme son perfectamente trasladables aos tempos que nos tocan vivir.

O filme estrénase este venres día 20 de abril ás 19.00 horas nos cines Cinebox-Vialia de Pontevedra.