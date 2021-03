Varios seminarios da USC enchen de coñecemento o concello de Silleda

Os seminarios que promove a Universidade de Sanitago de Compostela están centrado no Cambio Climático, a Historia da música de Galicia ou a Criminoloxía. Estas tres disciplinas forman parte do programa de democratización do coñecemento definido para un mínimo de quince asistentes. Quen estea interesado ou queira informarse poden chamar nos próximos días á Concellería de Cultura de Silleda. O prazo pechase na antesala do inicio do seminario, o vindeiro mes de abril.

(Entrevista con Mónica González, concelleira de cultura e turismo de Silleda)