Pontevedra en la Onda vive su programa más especial a bordo de una batea

La semana había comenzado con normalidad, el lunes conocíamos a nuestro otro compañero en la radio, Juan de Sola, que había estado fuera (nada mas y nada menos que en África), por motivos de trabajo. Pero al margen de esto, estaba siendo una semana más, la vida en la radio continuaba con sus ruedas de prensa, sus secciones... y yo enfrascada en el que sería mi primer trabajo “sola” frente al micro, un reportaje propio en el que hablaría de una innovadora web.

La sorpresa llegaba cuando el miércoles, al llegar a la emisora, nos enterábamos de LA NOTICIA, ese día el programa Pontevedra en la Onda se haría en directo desde Vilanona de Arousa. Todo esto tiene una razón, claro, no es que nuestros jefes se hubiesen vuelto locos, y es que este año la salida más original de todas las ediciones de la Vuelta a España, se realizará desde Vilanova de Arousa, y ¡qué mejor lugar que una batea para comenzar tal evento! Si, una batea, muchos somos los que aún no nos explicamos como cientos de ciclistas van a salir desde ahí, pero bueno, el 24 de agosto se lo contaremos desde Onda Cero.

Hasta Vilanova nos desplazamos Paula, Susana y yo sin saber muy bien que era lo que nos íbamos a encontrar. Pues lo que allí sucedió fue una de las experiencias más surrealistas para, estoy segura, casi todos los periodistas que allí estábamos. Dos taxis-lanchas (aún no se muy bien como definirlas) nos llevaros al mismísimo medio de la ría de Arousa para desde una batea realizar un programa de radio. No sin dificultades, al final y tras alguna que otra situación bastante cómica, todo salió adelante como tenía que ser, y lo más sorprendente sin que nadie de los que estábamos subidos a la batea cayésemos al agua.

De vuelta a la emisora las tres, Paula, Susana y yo, contábamos, entre risas todo lo que habíamos vivido en ese día tan singular, y es que en ningún caso imaginábamos que se pudiese hacer un programa de radio desde el medio del mar.

El resto de la semana sin más sorpresas, que con una así ya teníamos suficiente. ¡Ah! Mi reportaje del jueves, pues salió genial, pero que voy a decir yo. Para que vosotros mismos valoréis, lo podéis escuchar en esta misma sección de Mirada Becaria.