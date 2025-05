Vilagarcia volverá a convertise en 'Cidade do Libro' 

Vilagarcía prepárase para acoller, entre o 10 e o 15 de xuño, unha nova edición dunha iniciativa cultural que converte durante unha semana a Vilagarcía en epicentro literario de Galicia. Esta ocasión, que o Concello cualifica como “a máis ambiciosa de todas”, contará cunha programación diversa e autores de renome nacional e internacional.

Durante esta mañá de xoves presentouse o programa do evento que terá como núcleo central o Parque Miguel Hernández, aínda que as actividades estenderanse a outros espazos emblemáticos como o Salón García ou mesmo a illa de Cortegada. Entre os escritores confirmados destacan Paloma Sánchez-Garnica, gañadora do Premio Planeta; Juan Gómez-Xurado, autor da saga Reina Vermella; María Oruña, Manuel Vilas, Fina Casalderrey, Ana Merino e Maxim Huerta, entre outros.

Ademais das tradicionais firmas de libros, mesas redondas e presentacións, o programa inclúe actividades para todos os públicos.

(Escoita a entrevista completa con Álvaro Carou, concelleiro de Xuventude de Vilagarcia).