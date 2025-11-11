Vilagarcía de Arousa acenderá o seu Nadal o 29 de novembro

Inclúen arcos luminosos, tiras led, grupos de bolas, boas, coroas, figuras tridimensionais, adornos de fachadas, etc. A decoración estenderase por Arcebispo Lago, praza do Castro, Edelmiro Trillo, A Baldosa, rúa do Río, praza da Liberdade, rúa do Carme, Vázquez Leis, praza de Rafael Pazos, a rotonda do Rial, a de Man con Man, etc. Tamén chegará a os Centros Socioculturais da localidade, así como ao seu entorno.
"A empresa comezou a traballar con tempo para poder deixar todo listo de cara ao día 29", apuntou a edil responsable. Dende a concellería de Cultura confían en que a decoración "estará á altura da cidade", e contribuirá "a crear ese ambiente de ilusión típico desta época do ano".
Actividades para as familias
Como xa é habitual, Papa Noel e os seus axudantes, Adelfa, Rodelfo e todos os Elfos da Casa non se perderán a celebración. Como novidade deste ano, haberá animación de rúa dende as 17:00 horas da tarde. Máis de 40 persoas desfilarán polo centro de Vilagarcía coa intención de ir quentando motores de cara ao acendido.
Ás 18:00 horas reuniranse na praza da II República con Papa Noel, e sairán cara praza de Galicia, onde terá lugar o acto final. Alí estaraos esperando o alcalde, Alberto Varela, e outros membros do goberno local. O ‘trineo’ subirá a plataforma para colocarse no interior do gran árbore de Nadal que co roará a praza. Dende alí, Papa Noel recibirá aos nenos e nenas que desexen trasladar as súas peticións de agasallos.
Ao mesmo tempo, a Escola de Música Coda realizará un espectáculo musical creado en exclusiva para este día e no que se inclúe algunha sorpresa que promete non deixar a ninguén indiferente.