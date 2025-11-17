La UNED vuelve a tender puentes entre Europa, América Latina y el Caribe a través de las II jornadas EU-LAC

La UNED en Pontevedra acogerá los próximos días 4 y 5 de diciembre la segunda edición de las “Jornadas EU-LAC” que bajo el título “Revisando los resultados de la Cumbre CELAC-UE 2025: ¿Nuevos impulsos para las relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y Europa?” proponen un análisis en profundidad de las dinámicas birregionales entre Europa y América Latina y el Caribe.

La iniciativa, organizada por UNED Pontevedra en colaboración con la Fundación EU‑LAC, tiene como objetivo generar un espacio de reflexión, debate y divulgación de la investigación sobre la asociación estratégica birregional establecida entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, vínculo que hoy se ve tensionado por desafíos globales como la fragmentación geopolítica, la crisis de deuda en varios países de América Latina, los efectos de la pandemia del COVID-19, el cambio climático y el proteccionismo internacional.

Durante la jornada inaugural del jueves 4 de diciembre, que se desarrollará en formato presencial y online, los participantes asistirán a una serie de sesiones que comenzarán con el registro de participantes a las 15:30 horas, seguido a las 16:00 horas de la Sesión Inaugural con la participación de Anna Barrera, directora de Programas de la Fundación EU-LAC, y Víctor M. González Sánchez, director del Centro Asociado UNED Pontevedra.

A las 16:45 horas tendrá lugar la “Presentación de informes del Centro de Desarrollo de la OCDE” con intervenciones de Juan Vázquez Zamora (“Dinámicas del desarrollo del Caribe”) y Sebastián Nieto Parra (“Perspectivas económicas de América Latina”) junto a la moderación de Anna Barrera.

A las 17:45 horas se hará una pausa para el café y a las 18:15 horas se abrirá un diálogo y debate sobre el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe con la participación de Víctor M. González Sánchez, Gabriel Mato, eurodiputado y Presidente de la Delegación ante la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana; Francesco Chiodi (IILA) y Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior, Fundación Alternativas.

El viernes 5 de diciembre se iniciará a las 11:30 horas con registro y café, a las 12:00 h arrancará la “Sesión 1: Reflexiones post-Cumbre CELAC-UE 2025: Avances en los acuerdos y relaciones comerciales” con la participación de Víctor M. González Sánchez, Ernesto Talvi, investigador principal del Real Instituto Elcano, Arantza Gómez (Universidad de Northumbria) y Detlef Nolte (GIGA).

A continuación, tras la pausa de la mañana, a las 14:30 horas dará comienzo la “Sesión 2: Reflexiones post-Cumbre CELAC-UE 2025: La agenda de inversiones y el Global Gateway” con Anna Barrera, Érika Rodríguez, directora de la Fundación Carolina, Gustavo Cadenas Delascio (Universidad de Oslo) y Florence Pinot de Villechenon (ESCP Business School).

Tras otra pausa café a las 16:00 horas, el programa proseguirá a las 16:30 horas con la “Ceremonia de entrega de la I Edición de los Premios a Tesis Doctorales en Integración Regional, Unión Europea y América Latina” promovida por la Diputación Provincial de Pontevedra, el Centro UNED Pontevedra y con apoyo financiero del V Plan Social ENCE Pontevedra.

Finalmente, la jornada concluirá con la “Sesión de clausura” a las 17:30 horas con la intervención de Anna Barrera y Víctor M. González Sánchez.

Con esta convocatoria, la UNED Pontevedra refuerza su compromiso con el diálogo internacional y la extensión universitaria vinculada a la cooperación entre Europa y América Latina y el Caribe, fomentando la participación de distintos perfiles profesionales, académicos y sociales en un momento clave para la política exterior europea y la agenda de desarrollo global.