Punto de partida para la reforma integral de la calle Casimiro Gómez

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, presentó el borrador del proyecto de mejora integral de la calle Casimiro Gómez, con un presupuesto inicial estimado en 1.094.000 euros. La intervención contempla una transformación completa de esta vía, incluyendo la renovación de todos los servicios soterrados, como el sistema de abastecimiento de agua, que actualmente presenta frecuentes averías.

El proyecto también prevé la ampliación de las aceras, mejorando la accesibilidad y el tránsito peatonal, mientras que la circulación de vehículos se mantendrá sin cambios. La calle contará con nuevo arbolado y luminarias a lo largo de todo su trazado. La financiación principal del proyecto se realizará a través del canon del agua, que aporta un millón de euros anuales durante cinco años, según el contrato vigente con Viaqua.

Plazos del proyecto

El Concello espera poder licitar el proyecto antes de que finalice el año 2025, con la ejecución prevista para 2026. En caso de no ser posible, las partidas necesarias se incluirán en el presupuesto del próximo ejercicio.

Participación ciudadana

Fernández Lores subrayó la importancia de la participación ciudadana en el proceso. Tras la celebración de la Feira Franca, se abrirá una fase de presentación del proyecto a los vecinos y vecinas de la calle, con el objetivo de incorporar propuestas razonables. El Concello anunciará esta reunión mediante buzoneo, medios de comunicación y otros canales.